Zucchero – Il concerto allo Stadio Euganeo di Padova

Sabato 28 giugno 2025, Zucchero “Sugar” Fornaciari ha trasformato lo Stadio Euganeo di Padova in un’arena emotiva per il suo “Overdose d’Amore World Tour”, regalando al pubblico veneto una serata di pura energia e profonde emozioni.

Zucchero, con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera lunga quattro decenni, è un monumento del blues e del pop italiano. Ha collaborato con giganti della musica mondiale – da Eric Clapton a Sting e Miles Davis – e ha ottenuto primati indimenticabili, come essere il primo artista occidentale a suonare al Cremlino post-Caduta del Muro. Iconico per brani come “Senza una donna” (in coppia con Paul Young), Zucchero ha accompagnato generazioni con la sua voce inconfondibile e un repertorio carico di emozione.

Zucchero in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

2025: “Overdose d’Amore” inarrestabile

Il tour 2025 – noto come Overdose d’Amore World Tour – segue un successo planetario: oltre 1,5 milioni di spettatori in 73 tappe tra 35 paesi. Prima di Padova, la band ha già elettrizzato le platee di Ancona (19 giugno), Bari (21), Roma (23–24), e Torino (26), continuando poi verso Kufstein (2 luglio) e Dornbirn (3 luglio).

A Padova, per la prima volta allo Stadio Euganeo, il classico parterre in piedi è stato sostituito da una platea numerata, offrendo un’esperienza più comoda e controllata: un cambiamento pensato per migliorare comfort e organizzazione

Zucchero in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Ecco le principali canzoni che Zucchero ha portato sul palco dello Stadio Euganeo di Padova durante il concerto del 28 giugno 2025, parte del suo Overdose d’Amore World Tour:

La solitudine Oh, Doctor Jesus Spirito nel buio Soul Mama Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle… La canzone che se ne va Ci si arrende Blu Partigiano reggiano Vedo nero Pene Il volo

… e molti altri, seguendo il canovaccio tipico del tour 2025, con oltre 30 tracce eseguite tra brani propri, cover e momenti di band solo.

Lisa Hunt sul palco di Zucchero in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Prossime date del tour

Il viaggio musicale di Zucchero proseguirà tra Italia e Europa, con date eccitanti come:

2 luglio – Kufstein Festung (Austria)

– Kufstein Festung (Austria) 3 luglio – Dornbirn Messequartier (Austria)

– Dornbirn Messequartier (Austria) 10 luglio – Bremen Seebühne Waterfront (Germania)

– Bremen Seebühne Waterfront (Germania) 12 luglio – Stuttgart JazzOpen (Germania)

– Stuttgart JazzOpen (Germania) 13 luglio – Burg Clam (Austria)

– Burg Clam (Austria) 15 luglio – Locarno Moon&Stars (Svizzera)

– Locarno Moon&Stars (Svizzera) Tornerà in Italia a settembre con una serie di date all’Arena di Verona

Zed Live: l’organizzatore dietro lo show

L’evento è stato prodotto da Zed Live, specializzata nella gestione di grandi concerti, l’azienda offre servizi “Premium Experience”, box per carica telefono e guardaroba, navette dedicate e soluzioni “live senza barriere”. Per il concerto di Zucchero, Zed Live ha predisposto un’accoglienza strutturata per garantire un’esperienza fluida, con ingressi scaglionati e attenzione massima ai dettagli.

Zucchero in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Lo Stadio Euganeo: palcoscenico di grandi eventi

Lo Stadio Euganeo di Padova, in Viale Nereo Rocco 60, è un’icona per i concerti in Veneto. Inaugurato agli inizi degli anni 2000 come venue sportiva, si è affermato negli anni come palcoscenico per artisti del calibro di Ligabue, Vasco Rossi, Metallica, Bruce Springsteen e Imagine Dragons. Ospitare Zucchero rientra nella lunga tradizione di eventi musicali di alto profilo, in un luogo capace di accogliere decine di migliaia di spettatori.

Zucchero in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Il concerto del 28 giugno ha confermato la straordinaria capacità di Zucchero di emozionare e unire il suo pubblico: un mix di grandi successi, una band d’eccezione e un’organizzazione impeccabile pensata per il comfort e la sicurezza. Grazie a Zed Live, lo Stadio Euganeo ha vissuto una serata unica, all’insegna del blues italiano di eccellenza. E il cammino continua, con date in Europa e un ritorno trionfale in Italia che promette di regalare ancora tante emozioni.

Foto Giuseppe Craca