CA7RIEL & PACO AMOROSO – arrivano in Italia per la prima volta

Ca7riel & Paco Amoroso annunciano un unico appuntamento domenica 9 novembre 2025 al Fabrique di Milano. Il duo più originale e innovativo emerso dalla scena musicale argentina negli ultimi dieci anni approda per la prima volta nel nostro paese.



Dopo una serie di performance esplosive in tutta Europa – tra cui spettacoli affollatissimi in luoghi iconici come la Movistar Arena di Madrid – CA7RIEL & Paco Amoroso hanno fatto una breve capatina a Buenos Aires per i Gardel Awards, dove hanno sbancato la serata con sette vittorie, tra cui il prestigioso Best Album of the Year (Gardel de Oro). Ora, mentre si preparano a tornare nel continente per le date di festival importanti come Glastonbury, Roskilde, Lollapalooza di Berlino e Parigi e Benicàssim, il duo argentino annuncia una nuova serie di date del tour europeo in autunno, con tappe in Olanda, Belgio, Francia, Norvegia, Svezia, Germania, Svizzera e Italia.

Questo è proprio il momento dell’anno di CA7RIEL & Paco Amoroso: una sera sono nella loro città natale, vincendo sette dei più importanti premi musicali argentini – tra cui l’Album dell’Anno, l’ambito Gardel de Oro – e il giorno dopo tornano in Europa, preparandosi già a espandere il loro PAPOTA Tour con una seconda serie di spettacoli in tutto il continente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Con recensioni eccezionali da parte della critica e dei fan, lo spettacolo dal vivo del duo li ha posizionati tra i musicisti più richiesti sulla scena mondiale, grazie alla loro ineguagliabile originalità, all’acuta visione artistica e alla cruda energia delle loro performance. Il pubblico europeo ha risposto con il tutto esaurito e un entusiasmo travolgente, che ha portato all’aggiunta di otto nuove date prima della fine dell’anno.



Questa nuova tournée europea è un’ulteriore prova della fulminea ascesa di CA7RIEL e Paco Amoroso, non solo come pionieri della scena musicale argentina, ma anche come due dei più influenti artisti latini che stanno influenzando il sound attuale.



CA7RIEL & PACO AMOROSO

CA7RIEL e Paco Amoroso sono il duo più originale e innovativo emerso dalla scena musicale argentina negli ultimi dieci anni.

Amici fin dall’infanzia, si sono incontrati per la prima volta alle scuole elementari, legandosi al comune amore per la musica: uno suonava la chitarra, l’altro il violino. Nel 2011 hanno formato Astor, una band di rock progressivo, e nel 2019 hanno debuttato come duo, fondendo trap, hip hop e pop con un tocco fresco e imprevedibile. I loro primi successi, come “OUKE” e “JALA JALA”, li hanno posizionati come voci audaci di una nuova generazione.

Nel 2024 hanno pubblicato BAÑO MARÍA, il loro primo album completo insieme, e hanno fatto scalpore con il loro Tiny Desk Concert per NPR, mostrando un lato più organico e musicalmente sofisticato. Nello stesso anno hanno pubblicato PAPOTA, un EP concettuale accompagnato da un cortometraggio e da una continua evoluzione della loro identità sonora.

Ora, con il PAPOTA Tour 2025 – il loro più ambizioso – il duo sta suonando più di 60 date in quattro continenti. Il loro programma prevede esibizioni in festival iconici come Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde e Fuji Rock, oltre a un debutto televisivo negli Stati Uniti al Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Al Coachella, si sono esibiti insieme alla Filarmonica di Los Angeles, diretta da Gustavo Dudamel – uno dei momenti più chiacchierati del festival.

Il loro lavoro è stato elogiato da riviste internazionali come Rolling Stone (edizione spagnola, USA e Giappone), Billboard, Variety, ELLE, Los Angeles Times, Genius e la Recording Academy. Hanno anche fatto scalpore nella moda, lanciando la loro collezione in collaborazione con Bershka e apparendo alla sfilata Haute Couture di Jean Paul Gaultier durante la Settimana della Moda di Parigi 2025.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 2 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 3 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 4 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.