TURNSTILE – tornano in Italia a novembre

Arrivano in Italia i Turnstile che saranno protagonisti nel nostro paese con un unico appuntamento, mercoledì 12 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano. La band ha pubblicato il loro attesissimo nuovo album NEVER ENOUGH, uscito il 6 giugno.

NEVER ENOUGH è un’evoluzione inquieta ed esaltante del suono che sfida i generi dei TURNSTILE. Un viaggio trasformativo, impavido e vivo, di una delle band più lungimiranti e influenti della loro generazione. Inoltre, il film che ha accompagnato l’album, TURNSTILE: NEVER ENOUGH è uscito nelle sale cinematografiche.

Si tratta del primo nuovo album dei TURNSTILE dopo GLOW ON del 2021, che è valso alla band quattro nomination ai GRAMMY.

La band ha celebrato l’uscita di NEVER ENOUGH con un’esibizione da tutto esaurito all’Under The K Bridge di Brooklyn. Lo spettacolo ha coronato una settimana di eventi TURNSTILE a New York, a cominciare da un’esibizione da prima pagina di “I CARE / DULL” al Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La band si è anche unita allo scrittore di Pitchfork Lawrence Burney per un Q&A dal vivo per celebrare il lancio della nuova storia di copertina della pubblicazione su di loro, mentre il Tribeca Festival ha ospitato la band per la prima mondiale di TURNSTILE: NEVER ENOUGH.

I TURNSTILE hanno preso parte a una serie di date in Europa e nel Regno Unito, con esibizioni da headliner e partecipazioni a festival a: Primavera Sound di Barcellona, Spagna, Outbreak Fest di Londra, Regno Unito, Primavera Sound di Porto, Portogallo, Hellfest di Clisson, Francia, Jera On Air di Ysselsteyn, Olanda, Glastonbury di Somerset, Regno Unito. Inoltre, i TURNSTILE hanno in programma una serie di date di festival nordamericani per l’estate e l’autunno, tra cui: Ottawa Blues festival a Ottawa, Canada, Aftershock a Sacramento, California e III Points a Miami, FL.

I TURNSTILE sono formati da Brendan Yates (voce/synth/chiavi), Franz Lyons (basso), Pat McCrory (chitarra), Daniel Fang (batteria) e Meg Mills (chitarra). Dalla loro formazione nel 2010, i TURNSTILE non hanno mai smesso di progredire.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 2 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 4 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.