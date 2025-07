Milano, 30 giugno 2025 — È tornato The Boss. E San Siro, come sempre, lo ha accolto con il cuore spalancato. Bruce Springsteen ha suonato ieri sera davanti a oltre 60.000 fan in un concerto che resterà inciso nella memoria di chi c’era: tre ore di musica, emozioni e una carica che a 75 anni non sembra conoscere il significato della parola “frenare”.

Un Bruce in forma, con qualche lacrima e tanta grinta

Bruce è apparso in gran forma, visibilmente emozionato fin dall’ingresso sul palco, quando ha salutato il pubblico con un lungo sguardo, quasi a volersi imprimere negli occhi la visione di uno stadio pieno che lo acclama da decenni. La voce? Potente, graffiante, come sempre. La chitarra? Un’estensione del suo corpo. Il carisma? Intatto, anzi, amplificato dalla consapevolezza del tempo che passa.

Bruce Springsteen – Foto Giuseppe Craca

Durante l’intro parlata di My Hometown, Bruce si è lasciato andare a un momento toccante: “Ogni volta che torno a San Siro, sento come se fosse casa. Siete parte della mia storia.” Qualcuno giura di aver visto una lacrima, rapidamente asciugata dal vento della sera.

Little Steven, il guerriero del palco

A commuovere ancora di più, la presenza accanto a lui di Steven Van Zandt, il mitico Little Steven, tornato sul palco nonostante il recente intervento chirurgico di appendicite. Col cappello immancabile e l’energia di sempre, Steven ha infiammato il pubblico durante Glory Days e Tenth Avenue Freeze-Out. “Non potevo mancare per nessuna ragione al mondo,” ha detto a fine concerto, stringendo la mano a Bruce in un momento di autentica fratellanza rock.

Bruce Springsteen – Foto Giuseppe Craca

Niente pioggia, solo vento e rock’n’roll

Le previsioni davano pioggia, ma alla fine il cielo ha retto. Un vento costante ha attraversato lo stadio per tutta la serata, rinfrescando l’atmosfera e dando ai brani più lenti, come The River e One Step Up, una dimensione quasi cinematografica. Le bandiere al vento, il coro del pubblico che si levava in Born to Run, e Bruce che correva da una parte all’altra del palco: la magia era ovunque.

Una sorpresa ancora in serbo: si replica il 2 luglio

Chi ieri c’era, difficilmente resisterà alla tentazione di tornare. Bruce tornerà infatti sul palco di San Siro il 2 luglio, per un secondo concerto che si preannuncia altrettanto epico. Voci parlano di una scaletta completamente diversa, come spesso accade nei suoi tour: un’occasione irripetibile per i fan più devoti.

Una leggenda che non smette di raccontarci storie

Springsteen continua a dimostrare che il rock non ha età, ma solo verità. La verità di chi canta con onestà, di chi non risparmia un grammo di energia, di chi sale su un palco non per celebrare se stesso, ma per condividere un pezzo di vita. E a San Siro, ieri sera, quella vita l’abbiamo vissuta tutti insieme.

Ci vediamo il 2 luglio, Boss.