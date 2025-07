DEEP PURPLE – ascolta il nuovo mix di “Clearly Quite Absurd”

“Rapture Of The Deep” dei DEEP PURPLE compie 20 anni e viene celebrato con remix e remaster completi, un nuovo e sorprendente artwork e un CD/LP bonus con registrazioni inedite, in arrivo il 29 agosto 2025 su earMUSIC. Da oggi è disponibile un altro estratto con “Clearly Quite Absurd”: https://deeppurple.lnk.to/Clearly_Quite_AbsurdPR

Il commento del bassista Roger Glover:

“‘Clearly Quite Absurd’ è una canzone dei Deep Purple molto insolita, il che mi piace. Ci è sempre piaciuto essere insoliti. Non seguiamo le tradizioni, in realtà. Siamo semplicemente ciò che siamo in un determinato momento”.

Il lato B del singolo, “MTV (2005 Studio Jam)”, è un inedito strumentale tratto da una prima sessione di prove, con Don Airey, Steve Morse, Roger Glover e Ian Paice che eseguono un brano che in seguito apparirà come bonus in alcune edizioni di “Rapture of the Deep”.

Questa nuova edizione include la nuova versione dell’album e un CD/LP bonus che contiene strumentali inedite e prove in studio registrate durante le fasi di composizione, offrendo una visione rara e senza filtri del lavoro creativo della band in studio.

Registrato su multitraccia nel 2005 e remixato nel 2025, è uno di quei rari casi in cui le registrazioni riemergono a distanza di decenni da archivi che si credevano perduti.

Tra i pezzi forti c’è il brano “Closing Note”, un pezzo inedito dell’ex chitarrista Steve Morse, registrato durante le sessioni dell’album e ora pubblicato ufficialmente per la prima volta.

I brani sono presenti esclusivamente sui formati fisici della ristampa, CD Digipak, 3LP (black, 180g), e Limited 3LP Transparent Sky-Blue. Con i Deep Purple che cavalcano il successo del loro ultimo disco “=1” è il momento giusto per (ri)scoprire l’album che ha segnato la strada dei Deep Purple nel 21° secolo.

DEEP PURPLE – “Rapture Of The Deep – 20th Year Anniversary Remix”: https://deeppurple.lnk.to/ROTDPR

1. Money Talks

2. Things I Never Said*

3. Rapture of the Deep

4. Clearly Quite Absurd

5. MTV*

6. Back to Back

7. Wrong Man

8. Girls Like That

9. Kiss Tomorrow Goodbye

10. Don’t Let Go

11. Junkyard Blues

12. Before Time Again

*not on original studio album

Tracklist Bonus LP/CD – 2005 Studio Jams & Rehearsals

1. MTV

2. Money Talks

3. Back to Back

4. Before Time Began

5. Closing Note**

**unreleased instrumental track by Steve Morse