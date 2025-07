Judas Priest: il brivido del metallo al Ferrara Summer Festival

L’armata Judas Priest irrompe a Ferrara, un’esplosione di suono che ha celebrato l’anima del metal.

L’aria a Ferrara è ancora densa di quell’elettricità palpabile. Solo poche ore fa, Piazza Ariostea ha tremato sotto l’onda d’urto dei Judas Priest. E noi, armati solo della nostra passione, abbiamo appena assorbito ogni singola, fragorosa vibrazione.

Un’attesa carica di tuoni

Fino a poco fa, la piazza ribolliva. Un mare nero di magliette, volti segnati da anni di headbanging, altri giovanissimi, quasi impauriti dalla mole sonora che li attendeva. Si respirava la storia, si masticava l’attesa di un sound che ha forgiato un genere, che ha plasmato l’heavy metal nella sua forma più pura e iconica. E mentre il sole calava, proiettando lunghe ombre sulle mura antiche, il ruggito della folla saliva, un coro primordiale che invocava i suoi dei.

Judas Priest – Foto Giuseppe Craca

Dal silenzio lacerato è emerso il primo riff, come una frustata, secca, violenta. I Warlord hanno aperto le danze, la band californiana leggendaria per il suo “Deliver Us“, ha tessuto atmosfere epiche, preparando il terreno per l’apocalisse che sarebbe seguita. Ma l’emozione vera, quella che ti fa tremare le ginocchia, è arrivata con i Phil Campbell and the Bastard Sons. L’ex chitarrista dei Motörhead, Phil Campbell, ha guidato la sua band in un antipasto ruvido e glorioso.

L’urlo del metallo immortale

Poi, sono arrivati loro. I Judas Priest. Il palco è esploso in un tripudio di luci stroboscopiche, fumo denso e quel suono inconfondibile che ti entra nelle ossa. Rob Halford, il “Metal God”, è salito sul palco come una divinità oscura, la sua voce ancora un torrente in piena, capace di spaziare tra urla acute e sussurri sinistri. Il “Shield of Pain Tour 2025“, a supporto del titanico “Invincible Shield“, non era solo un concerto, ma una celebrazione. Ogni brano, una pugnalata al cuore, un inno alla potenza, alla ribellione, alla pura e semplice gioia di vivere il metal.

Judas Priest – Foto Giuseppe Craca

La batteria di Scott Travis ha martellato senza sosta, un metronomo impazzito che scandiva il tempo della follia. Le chitarre gemelle di Glenn Tipton e Richie Faulkner si sono rincorse, scontrate, fuse in assoli che erano scariche elettriche, lampi di genio. E il basso di Ian Hill, la spina dorsale, ha tenuto tutto insieme con una solidità granitica. Ogni nota era un colpo al petto, ogni riff una scarica di adrenalina. La folla ha risposto con un coro assordante, cantando ogni parola, agitando i pugni, perdendosi nella vertigine del suono. L’energia sul palco si è riversata sulla piazza, creando un legame indissolubile tra band e pubblico. È stata la storia che si è fatta carne, il passato che si è fuso con il presente in un eterno, fragoroso adesso.

L’eco di una notte senza tempo

I Judas Priest non hanno solo suonato, hanno evocato un’emozione, hanno acceso una fiamma. E a Ferrara hanno dimostrato ancora una volta perché sono, e saranno sempre, una pietra miliare dell’heavy metal mondiale. Hanno raccontato una storia, la loro, la nostra, con la musica più potente che esista. E l’hanno fatto nel modo in cui solo i grandi sanno fare: lasciandoti con la voglia di ricominciare tutto da capo. Fino al prossimo tuono.

Paolo Pala