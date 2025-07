MARCO MENGONI Live in Europe 2025 – si aggiunge la data zero

In autunno Marco Mengoni sarà protagonista di un tour che lo porterà ad esibirsi nelle grandi arene europee e nei palazzetti italiani. Il tour – prodotto e organizzato da Live Nation – ha registrato il tutto esaurito per le prime date previste a Milano (12 ottobre 2025 – Unipol Forum), Eboli (2 novembre 2025 – Palasele) e Roma (8 novembre 2025 – Palazzo dello Sport), oltre al sold out della seconda data di Pesaro (22 ottobre – Vitrifrigo Arena).

Con l’aggiunta della data zero a Conegliano (5 ottobre – Prealpi San Biagio Arena), sono in totale 31 i concerti nei principali palazzetti italiani e nelle grandi arene europee che vedranno Marco Mengoni on stage dopo il successo del tour negli stadi. Il cantautore è atteso a Torino (8 ottobre e 9 ottobre – Inalpi Arena), Milano (12, 13 ottobre e 15 ottobre – Unipol Fortum), Pesaro (21 e 22 ottobre – Vitrifrigo Arena), Bologna (24 ottobre e 25 ottobre – Unipol Arena), Firenze (28, 29 e 31 ottobre – Mandela Forum), Eboli (2, 4 e 5 novembre – Palasele), Roma (8,9 e 12 novembre – Palazzo dello Sport). Il cantautore continuerà nelle grandi città d’Europa di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town) e Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre). I biglietti per la zero di Conegliano saranno disponibili dalle ore 14:00 di oggi in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard su priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14:00 di giovedì 10 luglio su livenation.it.

Il cantautore è attualmente impegnato con Marco negli stadi 2025, il tour che – con i suoi 12 show – toccherà gli stadi più importanti d’Italia con il sold out registrato per le date di Roma, Torino, le due date di Bologna, oltre al tutto esaurito dei concerti di Lignano, Napoli e Bari, insieme alla prima data di Milano, e la seconda data di Messina. MARCO NEGLI STADI 2025 è l’occasione per celebrare 15 anni di carriera che hanno consacrato il cantautore come protagonista della scena musicale italiana e arriva dopo il tour trionfale del 2023, culminato con lo show-evento al Circo Massimo.

MARCO NEGLI STADI 2025 – prodotto e organizzato da Live Nation – è un progetto ampio, che nasce dalla volontà audace di bagnare il pop nella grande tradizione teatrale, dove il pubblico stesso è protagonista perché sul palco ritrova la sua storia, quella dei suoi simili e del mondo intero.

Mengoni ha scelto di mettersi in gioco ancora più del solito, dando vita a uno spettacolo di cui ha curato in prima persona ogni minimo dettaglio. C’è il suo pensiero dietro ogni singola immagine, colore e suono, così come la sua visione della musica: che parla non solo attraverso voci e strumenti, ma anche grazie a un lavoro a 360° che non lascia indietro alcun dettaglio.

Nella Grecia antica lo studio dell’essere umano e delle vicende del mondo in cui si trova immerso era affidato al teatro. Sul palco veniva rappresentata una storia che affrontava i grandi temi dell’esistenza attraverso una riflessione sul dolore e sulla fragilità della vita umana, sul bene e sul male, fino alla catarsi finale.

Da qui l’idea di Marco Mengoni di portare sul palco un racconto visivo ed emotivo che riflette i cicli di crollo e rinascita che attraversano l’esistenza individuale e collettiva; dopo ogni caduta si cammina sulle rovine, si scava per eliminare il superfluo, si recupera l’essenziale, e si costruisce di nuovo. Lo show è suddiviso in diversi capitoli: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi.

Dal punto di vista musicale, una sfida complessa quella di unire il suo repertorio moderno con una forma d’arte diversa e secolare, inserire i brani in una scaletta che diventa trama, dividerla in momenti per dare vita ad un flusso narrativo unico. Un lavoro che ha visto Mengoni condividere con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza la direzione musicale di questo ambizioso progetto. I brani in scaletta ripercorrono una carriera lunga 15 anni tra le grandi hit che hanno fatto la storia del cantautore, gemme mai dimenticate che rientrano in setlist a distanza di anni e cover che si legano naturalmente al racconto che Mengoni porta sul palco.

Ad accompagnare Mengoni sul palco una band di 13 elementi e 10 performer – coreografati da Daniele Sibilli – che dall’assolo su Un fiore contro il diluvio alle coreografie su Mi fiderò e La casa azul circondano Marco, arricchiscono la narrazione e ne amplificano il messaggio.

Anche lo studio dei look di Marco nasce in primis dall’esigenza narrativa di raccontare il viaggio, fisico e spirituale, del protagonista dello show prima e dei suoi spettatori poi: abiti custom made per un guardaroba ampio che segue la narrazione dello show, con un impatto estetico diverso in ogni data. L’artista – affiancato dallo stylist Nick Cerioni – ha scelto di coinvolgere i brand storici con cui ha sempre amato lavorare e nuovi giovani designer scelti personalmente per poter dar loro visibilità

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour è partito il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT) – dopo la data zero sold out di Lignano Sabbiadoro il 21 giugno – ed è proseguito il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico – SOLD OUT), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – SOLD OUT). Il 9 luglio Mengoni si esibirà a Torino (Stadio Olimpico – SOLD OUT). Arriverà il 13 luglio (SOLD OUT) e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e, infine, ultime due date il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Renault Italia è Official Partner del tour Marco negli Stadi 2025. Radio Italia è radio ufficiale di Marco negli Stadi 2025 e dei live previsti in Italia del Live in Europe Tour 2025. I biglietti sono disponibili su https://www.livenation.it/marco-mengoni-tickets-adp565055

Alla vigilia del tour negli stadi è uscito il nuovo singolo Sto bene al mare, che vede Marco Mengoni collaborare per la prima volta con Sayf, e Rkomi. Sto bene al mare è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profondità. La voce di Marco Mengoni si intreccia con le strofe di Sayf e Rkomi, dando vita a un dialogo che parte dall’immaginario estivo più classico per raccontare qualcosa di più profondo. Il mare diventa così il centro di una riflessione disillusa e attuale che invita a pensare anche a chi sta dall’altra parte del mare, a chi non vive la distesa d’acqua come gioia e vacanza.

La produzione firmata da DIBLA, Jiz e Giovanni Pallotti accompagna e amplifica questo dualismo: Sto bene al mare presenta infatti elementi popolari e al tempo stesso una contaminazione tra le sonorità tipiche del cantautorato italiano con il pop francese ed elementi latini come le percussioni e i fiati.

Con 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live, nel suo percorso artistico il cantautore si è affermato come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea. MARCO NEGLI STADI 2025

21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO SOLD OUT

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico // SOLD OUT

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico // SOLD OUT

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro // SOLD OUT

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola // SOLD OUT

23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo // SOLD OUT

LIVE IN EUROPE 2025

5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena // DATA ZERO, NUOVA DATA

8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

9 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT

13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia

22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT

24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT

4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT

9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

Info e biglietti su www.livenation.it/marconeglistadi

Radio Italia è radio ufficiale di MARCO NEGLI STADI 2025