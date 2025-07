Afterhours – Ballate per piccole iene dal vivo, vent’anni dopo

6 agosto 2005. Sono nel retro della Skoda Felicia dei miei genitori, ho 17 anni e stiamo viaggiando lungo la costa siciliana verso Marina di Ragusa. Non lo sapevo ancora, ma mi stavano accompagnando al concerto più importante della mia vita. Non il primo, ma quello destinato a diventare il mio preferito.

Gli Afterhours erano in tour per promuovere il loro ottavo album, Ballate per Piccole Iene. Un disco intenso, ancora più oscuro del già disturbante Quello che non c’è.



Li avevo scoperti qualche anno prima grazie a MTV, con La sinfonia dei topi. Mi facevano ridere – avevo una visione molto parziale della loro musica, lo ammetto – e mi disturbavano allo stesso tempo: un mix letale per un adolescente che aveva appena imparato il giro di Do su una copia economica di una Telecaster.

Di quella serata ricordo nitidamente la mia prima fila, le orecchie che fischiano, la scoperta del pogo, la Les Paul Goldtop di Manuel Agnelli mentre eseguiva in solitaria Non sono immaginario, e Dario Ciffo che canta – urla – Dea.

Ero lì, perso e salvato nello stesso istante.

Uscito nel 2005 per Mescal, Ballate per Piccole Iene rappresentò una svolta radicale nella carriera degli Afterhours. Dopo la vulnerabilità elettrica di Quello che non c’è, Agnelli e soci decisero di non fare marcia indietro. Anzi, affondarono ancora di più le mani nel fango, tirando fuori un diamante nero.

Con in copertina una foto del grande Guido Harari e la produzione di Greg Dulli degli Afghan Whigs – lo stesso Greg che pochi mesi prima aveva pubblicato Amber Headlights – il disco fu registrato tra Catania e Milano.

L’influenza di Dulli è palpabile: le atmosfere si fanno più plumbee, i groove più lenti e sporchi, quasi stoner. La title track sembra richiamare proprio gli Afghan Whigs, mentre Ci sono molti modi sembra uscita da un incubo scritto a sei mani da Agnelli, Dulli e Nick Cave.

A distanza di vent’anni, Ballate per piccole iene è giustamente considerato uno degli apici della band. Un disco che ha saputo raccontare la mediocrità e la violenza emotiva del nostro tempo con una lucidità impietosa. Musica per chi ha deciso di restare sveglio mentre gli altri dormono.

Il tour dell’epoca fu un trionfo, soprattutto nella sua versione invernale, con Greg Dulli spesso ospite sul palco. In alcune date, i fan si trovarono davanti a vere e proprie jam tra Milano e Cincinnati, tra The Twilight Singers e Germi.

Nel 2006, l’album venne ripubblicato in versione inglese – Ballads for Little Hyenas – distribuita a livello internazionale. Pur senza aggiungere molto all’originale, fu un passo importante per il posizionamento della band in un contesto globale e per darle l’occasione di suonare in giro per il mondo.



Nel 2025, la formazione storica di Ballate per piccole iene – Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo e Giorgio Prette – si è riunita per un tour celebrativo. Non una reunion nostalgica, ma una resurrezione consapevole, che presidia il palco con orgoglio e affiatamento.

Il pubblico è lì, compatto: generazioni diverse che cantano insieme.

Ventenni cresciuti nel disagio del nuovo millennio, trentenni che l’hanno usato come colonna sonora delle proprie crisi, quarantenni che non hanno mai smesso di cantare Bye Bye Bombay.

Ogni brano – da Carne fresca a La sottile Linea Bianca – è accolto come un’epifania collettiva. Un rituale laico, ma intensamente spirituale e liberatorio.

Alle 21:40 gli Afterhours salgono sul palco, accolti da un’ovazione. La serata si articola in due atti distinti, quasi a voler separare il rito dal ricordo e la celebrazione dalla festa.

Ma ci si accorge abbastanza in fretta che c’è qualcosa che non va: la voce di Manuel non è a fuoco. È afona, spezzata. Lui stesso lo ammette con umiltà, chiedendo supporto al pubblico. E il pubblico risponde. Nei passaggi più impegnativi, Agnelli si allontana dal microfono e lascia cantare la platea. Il risultato è emozionante, ma anche un po’ fragile, a tratti zoppicante.

E poi c’è l’audio generale: basso oltre ogni ragionevolezza, sbilanciato, ovattato. Il Carroponte è imballato di persone, ci si muove a fatica, e si sente poco e male da praticamente tutte le zone.

Il primo atto del live è un’esecuzione filologica, chirurgica, viscerale dell’intero Ballate per piccole iene, in ordine esatto di tracklist: dalla ferocia de La Sottile Linea Bianca alla malinconia obliqua de Il compleanno di Andrea. Le dieci canzoni scorrono ora possenti, ora delicate, con il pubblico che sostiene con energia il cantato. Non sono invecchiate di un giorno.

Un’immersione totale, senza interruzioni, pensata per restituire la densità emotiva del disco così com’era nato: con le sue ombre, le sue tensioni, la sua urgenza. Nessuna concessione alla scaletta “da concerto”: solo rispetto quasi sacrale per un’opera registrata in presa diretta – quasi un live in studio.



Alla fine della prima parte del set, trovo uno spiraglio di respiro spostandomi sulla destra, in zona bar: da lì il palco si vede, ma i suoni restano sotto il livello della sopportabilità, anzi peggiorano sensibilmente. È già la seconda volta quest’estate che assisto a un live al Carroponte, e ancora una volta i problemi tecnici rovinano l’esperienza. Serve davvero un cambio di passo, per restituire dignità a palco e platea.

Nella seconda parte succede qualcosa: il volume si alza e avverto anche la sensazione che la band sia pronta a salire di giri.

Si concedono subito il lusso della memoria e sorprendono il pubblico con una cover inattesa e struggente: La canzone di Marinella di De André, non certo nuova per i fan della prima ora ma sicuramente inaspettata in questa scaletta.

C’è spazio anche per i grandi classici: Strategie, Dea, Male di miele, Lasciami leccare l’adrenalina. E ancora Quello che non c’è, Bye Bye Bombay, Padania.

L’apice è sicuramente Non si esce vivi dagli anni ottanta.

Un viaggio nei territori più abrasivi e lirici della loro carriera.

Il doppio encore – Non è per sempre e Voglio una pelle splendida – è il colpo di coda perfetto. Un finale che non chiude, ma rilancia.

Sono solo canzoni. Ma vent’anni dopo, suonano più urgenti e potenti che mai.

Ballate per piccole iene resta, oggi, un disco fondamentale. Ed è giusto che i ventenni di oggi possano ascoltarlo nella sua dimensione più autentica: quella dal vivo.

Un disco che non ha avuto paura di guardare in faccia la parte più marcia dell’essere umano, che non ha offerto risposte, ma ci ha obbligati a farci delle domande.

Perché, come ogni grande opera d’arte, non è mai davvero finito. E pulsa ancora.

Il Carroponte, per una notte, è stato tempio e trincea.

E vent’anni dopo, nonostante una serata minata da tanti problemi, mi ritrovo ancora con la mente dentro quella Skoda Felicia.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Afterhours a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Testo di Giovanni Cantamessa

Foto di Mairo Cinquetti