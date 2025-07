Wolfmother tra rock e periferia: un format che funziona

Ho trascorso i primi ventisei anni della mia vita in quel di Cinisello Balsamo e in tutto questo tempo ho sempre pensato che Villa Casati Stampa, per altro nel mio quartiere, fosse un autentico gioiellino, ai più sconosciuto, ingiustamente poco o quasi per nulla sfruttato.

Sono quindi stata felicissima nell’apprendere che la Villa che osservavo andando a scuola potesse essere finalmente aperta al pubblico, per un festival dai grandi nomi ma con una scelta di target molto precisa.

Prima ancora di addentrarmi nella serata, vorrei un attimo aprire una parentesi sui festival estivi, molto criticati sia per i costi a livello di biglietto, che per l’organizzazione a mo di scolapasta, che sembra stiano rovinando il concetto di divertimento e musica, per dire che il Comfort Festival è l’esempio di come ancora sia possibile organizzare un evento accessibile a tutti, con una gestione dello spazio intelligente e funzionale. Dopo un tempo eccessivamente lungo, ho potuto vedere finalmente persone di tutte le età sotto allo stesso palco, famiglie con bambini al seguito avere la libertà di godersi una serata felice ed un’area food strutturata in modo tale da potersi vivere una birra o altro in sicurezza e tranquillità. Nonostante qualcuno direbbe che la polemica è il mio mestiere, mi addentro nella serata nella narrazione di una bellissima serata di luglio che ha dato tempo e spazio a tanta buona musica.

Ad inaugurare il palco troviamo i Life In The Woods, trio romano sperimentale, che per questioni di orario e traffico post-lavoro non è stato possibile ascoltare completamente, ma che consiglio a tutti di approfondire in quanto si tratta di un progetto molto interessante, per nulla banale e che apre l’ennesimo spiraglio su quanto noi italiani, fin troppo esterofili e blasonati negli ascolti, siamo in realtà perfettamente grado di comporre e produrre dell’ottima musica. Ragazzi mi spiace di aver perso la vostra esibizione, ma spero di trovarvi presto su altri palchi e di avere la possibilità di ascoltarvi live.



Dirty Honey

Sono quasi le 20 quando entrano in scena i Dirty Honey, che non hanno certo bisogno di

presentazioni, e che senza perdersi in troppe smancerie prendono immediatamente possesso del palco dando il via ad un show carismatico e coinvolgente che fa letteralmente volare in un batter d’occhio l’ora e mezza di live che li vedrà come protagonisti.

Con un mix di italiano e inglese il quartetto californiano travolge ed affronta una platea, sempre più folta ed estremamente variegata, che diventa parte integrante ed attiva della loro performance. La setlist è un perfetto mix tra “Dirty Honey”, EP del 2019 e successivo album del 2021, e “Can’t Find the Brakes” del 2023. La musica è energia, divertimento e riscatto e i Dirty Honey, supportati da una numerosissima fan base, sono esattamente tutto questo.

Marc LeBelle si è divorato il palco, facendo ballare e cantare il pubblico, che lo ha letteralmente preso al volo perchè alla fine, se fai rock n’ roll, le barriere ti stanno sulle palle, le abbatti e il live, anche solo per una canzone, te lo fai in mezzo alle persone che ti permettono di essere su quel palco.

Per quanto mi riguarda la vera star è Justin Smolian, che ha decisamente sdoganato la figura del bassista timido e sfigatello, che ha catalizzato l’attenzione su di sé non solo per la folta chioma (enunciami immediatamente il tuo anticrespo perchè qui fa caldo e i capelli stanno prendendo vie traverse), ma perchè ha saputo muoversi sulle quattro corde con destrezza ed una tecnica raffinata, molto varia e che non sempre è possibile apprezzare.



John Notto ha incarnato perfettamente il fascino misterioso del chitarrista rock anni’70, pur essendo decisamente più giovane, con una esecuzione molto classica, magari un filo poco personale, ma comunque gradevole. Da apprezzare il cambio di chitarra in corso di set con una Lorenzi, rendendo così omaggio ad un marchio italiano, magari noto solo fra gli addetti ai lavori, che nulla ha da invidiare a marchi un po’ più big. Jaydon Bean, recentissimo acquisto in termini di formazione, è il classico batterista schivo nei gesti, ma che arriva al momento giusto e che non perde mai il tempo. Molto jazz nei movimenti, ha dato un bellissimo ritmo ad un sound hard rock e glam perfettamente in linea con il mood della location.

Ormai il sole è calato e compare una bellissima luna piena che accoglie i big della serata: i

Wolfmother.

Capitanati dall’istrionico Andrew Stockdale, la band australiana si destreggerà sul palco per quasi due ore, sciorinando tutti i loro maggiori successi e un po’ di cover riadattate. Il loro set può essere diviso esattamente in due parti: una prima parte molto veloce, decisamente a tambur battente, molto poco personale e con zero interazione con il pubblico ed una seconda,

decisamente molto meno noiosa, in cui Andrew (saranno state le numerose birre?) supportato dal batterista Brett Wolfie (ragazzi la sua risata è al pari di quella di Anacleto, e chi dimentica è complice) ha saputo finalmente sciogliersi e comunicare.



La voce di Andrew, su cui nutrivo qualche personale perplessità a fronte di performance faticose, è stata perfetta dall’inizio alla fine, nonostante i tanti anni di carriera e le note decisamente alte! Ma per fare casino sul palco è necessario essere in tanti? La risposta la forniscono direttamente i Wolfmother che in tre, per altro con l’ennesima formazione diversa, hanno riempito il parco di Villa Casati con un muro di suono degno di formazioni ben numerose. James Wassenaar, il bassista, ha saputo prendersi il proprio spazio personale, con una accordatura ed un sound che non hanno per nulla fatto rimpiangere una seconda chitarra.

Per quanto io personalmente non ami le cover in scaletta, soprattutto quando si ha alle spalle una storia musicale ricca di contenuti, e non apprezzi quando queste occupino un terzo della scaletta, spezzo eccezionalmente una lancia a favore di questa scelta perchè su “Rock ‘n roll” dei Led Zeppelin (che negli anni solamente Taylor Hawkins, che manca incredibilmente nel mondo musicale e non solo, ha saputo reinterpretare senza far rimpiangere Robert Plant) hanno fatto capolino sul palco Marc LaBelle dei Dirty Honey e Logan Ross dei Life In The Woods, che senza contendersi il microfono portandoci indietro nel tempo con grinta e classe.



Sono quasi le 23.30 quando la serata termina, le luci calano e tanti visi felici tornano a casa dopo una lunga serata tanto hard quanto rock. La musica è condivisione e unione ed il Comfort Festival, in una location ancora tutta da scoprire ed in una città di periferia, ha potuto permettere tutto questo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Wolfmother e dei Dirty Honey al Comfort Festival, oppure sfoglia le gallery qui sotto:

WOLFMOTHER

DIRTY HONEY

Testo di Francesca Carbone

Foto di Mairo Cinquetti