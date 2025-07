JUSTIN BIEBER – pubblica a sorpresa il nuovo album “SWAG”

A quattro anni dal suo ultimo progetto, la pop star di fama globale Justin Bieber, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, torna finalmente con il suo nuovo album “SWAG”. Pubblicato a sorpresa, “SWAG”, settimo album dell’artista, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, presto in preorder in formato CD e doppio LP sullo Shop Universal.

“SWAG”, un corpus di lavori che ha occupato gli ultimi 4 anni di Justin Bieber, comprende 21 tracce (18 brani e 3 snippet), con la produzione di Justin Bieber stesso in collaborazione con Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Knox Fortune e altri. Ispirata dalla sua dedizione come marito e padre, questa nuova era musicale dell’artista rappresenta un lavoro profondo e maturo, con una prospettiva e un suono più riflessivi, che danno vita ad alcuni dei suoi lavori più personali di sempre. Dopo ore di hype online e offline in tutto il mondo, a partire dai social dell’artista, “SWAG” arriva come uno schiaffo, grazie anche alle molte collaborazioni presenti.

“SWAG” arriva dopo quattro anni dall’ultimo album di Justin Bieber “Justice”, successo planetario certificato disco di platino in Italia e contenente hit come “Peaches” feat. Daniel Caesar & Giveon” (doppio disco di platino in Italia), “Ghost” (disco di platino in Italia), “Holy” feat. Chance The Rapper, “Lonely” feat. Benny Blanco, “Anyone” e “Hold on”, tutte certificate disco d’oro in Italia.

Justin Bieber è uno degli artisti più famosi e riconosciuti al mondo, con alle spalle una carriera di quasi vent’anni che lo ha portato dai video amatoriali su YouTube ai palchi più importanti, fra cui quello dei Grammy Awards nel 2022 e al festival Rolling Loud nel 2023. Solo in Italia il suo catalogo musicale ha ottenuto 15 dischi d’oro e 56 dischi di platino, grazie anche a brani oramai pietre miliari del pop internazionale quali “Love Yourself”, “Sorry”, “What Do You Mean?” e “Let Me Love You”, tutti singoli detentori di sei dischi di platino ciascuno. Il nostro Paese ha inoltre accolto Justin Bieber nel 2022 per un’esibizione unica al Lucca Summer Festival, dove l’artista ha incontrato più di 20mila fan.

Con oltre 86 miliardi di stream totali, più di 150 milioni di album venduti tra copie fisiche e digitali, 10 vittorie ai Billboard Music Awards, 7 vittorie agli American Music Awards, 9 vittorie agli MTV Europe Music Awards e 18 Teen Choice Awards, Justin Bieber si è imposto come uno dei nomi più amati e riconosciuti degli anni Duemila. Nel corso della sua carriera artistica ha dimostrato di saper spaziare abilmente tra vari generi musicali e di potersi rivolgere a un pubblico vastissimo, grazie a testi che si sono evoluti con lui e a una sperimentazione costante. Il ritorno alla musica nel 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo ed è al contempo l’ennesima conferma di una carriera monumentale.

Per ascoltare “SWAG”: https://island.lnk.to/SWAG

TRACKLIST “SWAG”:

1. ALL I CAN TAKE

2. DAISIES

3. YUKON

4. GO BABY

5. THINGS YOU DO

6. BUTTERFLIES

7. WAY IT IS

8. FIRST PLACE

9. SOULFUL

10. WALKING AWAY

11. GLORY VOICE MEMO

12. DEVOTION

13. DADZ LOVE

14. THERAPY SESSION

15. SWEET SPOT

16. STANDING ON BUSINESS

17. 405

18. SWAG

19. ZUMA HOUSE

20. TOO LONG

21. FORGIVENESS