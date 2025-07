FLOW – una data a Milano a novembre

Dopo aver fatto innamorare i fan degli anime di tutto il mondo, i FLOW arrivano in Italia con un’unica data, prodotta da Vivo Concerti, lunedì 3 novembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

Il tour internazionale FLOW World Tour 2025 “NARUTO THE ROCK” farà tappa a Milano e sarà un’occasione per celebrare le leggendarie canzoni di Naruto.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 9.00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 17 luglio 2025 alle ore 9:00.

Fondati nel 1993 dai fratelli Kohshi (voce, fratello maggiore) e Take (chitarra, fratello minore), i FLOW hanno completato la loro formazione attuale nel 2000. Hanno debuttato ufficialmente nel 2003 e da allora si sono costruiti una solida reputazione grazie alle loro energiche performance nel mondo degli anime. Tra i loro successi più noti figurano le sigle per “Naruto”, tra cui l’iconica Go!!!, le sigle di apertura per “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”, tra cui Colors, World End, e Kaze no Uta di “Tales of Zestiria the Cross”. Le loro canzoni, potenti e cariche di emozione, hanno accompagnato molte altre serie anime, rendendoli una delle band più riconoscibili del panorama J-Rock legato all’animazione giapponese.

Dal 2006, i FLOW hanno esteso la loro presenza anche a livello internazionale, esibendosi in numerosi paesi e guadagnandosi una fedele fanbase in tutto il mondo. Tra il 2024 e il 2025 hanno intrapreso il loro più grande tour mondiale di sempre: “ANIME SHIBARI”, un evento che ha attraversato Australia, Nord America, Europa, Sud America e Asia, portando la loro grinta e la loro passione per la musica anime ovunque. Uno dei loro brani più celebri, Sign (sigla di apertura di “Naruto Shippuden”), ha superato 140 milioni di riproduzioni su Spotify, diventando uno dei pezzi più ascoltati del repertorio della band e un simbolo della loro influenza globale.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.