Robbie Williams a Trieste: anima e voce di un funambolo

L’attesa palpabile avvolge Trieste, città di bora e di confine, pronta ad accogliere nuovamente Robbie Williams. Per me, questo ritorno ha un sapore speciale, un’eco lontana dei primi anni duemila, quando Robbie, uragano rock con un’anima pop, infiammava i palchi con un’energia contagiosa. Ricordo benissimo quel periodo, l’adrenalina che sprigionava era incredibile. E pensare che la mia “conoscenza” di Robbie affonda le radici molto prima, ai tempi dei Take That. Mia sorella era una fan sfegatata e, proprio come tanti, subivo il “lavaggio del cervello” sui nomi di tutti i membri della band! Era un’altra epoca, un altro Robbie, ma quella sua scintilla unica era già lì.



Oggi, l’eco di quei concerti fisici e scatenati risuona nella memoria come un vinile un po’ graffiato. L’età avanza per tutti, persino per le popstar che sembravano fatte di gomma e provocazione eterna. E così, Robbie tornerà forse per un incontro più intimo e consapevole. Lo immagino sul palco affacciato sull’Adriatico, con la bora a sussurrare storie antiche, un sorriso forse più stanco ma venato di una saggezza conquistata a caro prezzo. Trieste, con la sua atmosfera malinconica e pensierosa, sembra la cornice perfetta per un artista che ha sempre vissuto nei chiaroscuri dell’esistenza, un acrobata emotivo in bilico tra eccesso e redenzione.



A testimonianza di questa complessità, la sua vita intensa e piena di colpi di scena è diventata un film, Better Man. Una biopic che non nasconde nulla degli esordi nei Take That, dell’addio fragoroso, della vertigine del successo solista, delle dipendenze e della faticosa risalita. Devo dire che questo biopic mi ha colpito profondamente. Forse il botteghino non gli ha reso giustizia, ma l’ho trovato un ritratto intimo e coraggioso di un uomo che si è messo a nudo.



In gennaio ho visto quel film e non è certo un santino patinato. È un ritratto crudo e onesto di un uomo che ha accettato le sue fragilità e contraddizioni. C’è l’ingenuità degli inizi, la bulimia di successo, il vuoto interiore mascherato dagli eccessi, e poi la lenta e difficile riconquista di una pace interiore. Non manca la sua autoironia corrosiva, quell’arma affilata che lo ha sempre contraddistinto. “Il mio ego è così grande che ha bisogno del proprio camerino,” ha detto una volta con il suo solito ghigno. Ed è proprio questo il bello di Robbie: non è perfetto, ma è perfettamente se stesso. Ritrovare quell’anima un po’ folle che ho sempre amato, anche dietro le fragilità mostrate nel film, è stato davvero toccante.

“La mia vita è apparsa ai miei occhi come l’esecuzione di un numero da funambolo senza l’imbracatura di sicurezza,” ha dichiarato. In queste parole risuona la vertigine di un’esistenza vissuta sul filo del rasoio. Persino la scelta di farsi interpretare, in alcune fasi del film, da una scimmia in CGI è un atto di coraggio e autoanalisi spiazzante, quasi un modo per esorcizzare paure e insicurezze.

Il Robbie che salirà sul palco di Trieste il 17 luglio non sarà l’esplosione rock di un tempo. Sarà un uomo che ha visto l’alba dopo la notte più buia, portando i segni di mille battaglie ma conservando quella scintilla guascona, quell’umanità un po’ sgangherata che lo ha sempre reso uno di noi.

Per chi non l’ha mai visto dal vivo, aspettatevi uno show che non ha più bisogno di effetti speciali per emozionare. Robbie Williams oggi è come un buon whisky: meno impatto immediato, ma più profondità e verità. E noi, il pubblico, cosa cercheremo in quella voce un po’ roca, in quel sorriso un po’ stanco? Forse un eco dei nostri vent’anni, la nostalgia di un’epoca di sogni. Ma forse cercheremo anche la conferma che si può sopravvivere alle tempeste, che le cicatrici possono fiorire in resilienza, che anche un ex enfant terrible può trovare una sua forma di quiete, senza perdere la propria anima.



Trieste sarà la cornice ideale per questo incontro. Una città di vento e di mare, di storie sussurrate e sguardi persi all’orizzonte, proprio come la musica di Robbie oggi: meno fragorosa, ma più profonda, capace di toccare corde intime e farci sentire, per una sera, un po’ meno soli sotto lo stesso cielo stellato. Perché in fondo, che si balli scatenati o si ascolti una ballata con il cuore in gola, cerchiamo sempre nella musica un riflesso della nostra umanità. E Robbie Williams, in questo, è sempre stato un maestro, un funambolo delle nostre emozioni.

Il nuovo album

Mentre l’attesa sale, Robbie Williams ci regala un ulteriore tassello della sua rinascita artistica: il nuovo album di inediti, “Britpop”, in uscita in autunno, anticipato dal singolo “Rocket” (disponibile dal 21 maggio 2025). Un disco che promette un ritorno alle sonorità più rock e chitarristiche, con la partecipazione straordinaria di Tony Iommi dei Black Sabbath, e che lo stesso Williams ha definito “crudo, energico e inno”, nato dal desiderio di creare l’album che avrebbe voluto dopo i Take That. Una celebrazione del Britpop, con un tocco di quel pop che lo ha sempre contraddistinto, e che si preannuncia come un capitolo entusiasmante per la sua carriera e per i suoi fan.

“Desire” con Laura Pausini

“Desire” è il brano che la FIFA ha scelto come inno ufficiale, e chi meglio di Robbie Williams per inaugurare il ruolo di Ambasciatore Musicale? Con Laura Pausini a far vibrare una strofa in spagnolo, il pezzo è l’emozione pura che precede il fischio d’inizio. Un tuffo nell’adrenalina, firmato da due mostri sacri che sanno come incendiare uno stadio.

Paolo Pala