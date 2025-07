IN THIS MOMENT – il nuovo singolo “Heretic (Feat. Kim Dracula)”

Per chi ama la musica oscura e intensa con un punto di vista distintivo, IN THIS MOMENT ha sempre offerto ciò che cercava e il loro nuovo singolo “Heretic (feat. Kim Dracula)” è tanto implacabile quanto ci si poteva aspettare. Il brano combina passaggi sonori moderni e inquietanti, voci feroci e un assalto metal apocalittico, con testi diretti come: “I am not your pain or your remedy / I am not your faith or your vanity / I don’t want your gold or your filth / That you give and you take”.

“Heretic (feat. Kim Dracula)” è il primo brano pubblicato dal prossimo nono album della band di Los Angeles, nominata ai GRAMMY®, e segna anche il debutto con l’etichetta Better Noise Music.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova canzone ‘Heretic’, con l’incomparabile Kim Dracula” dichiarano gli IN THIS MOMENT in un comunicato congiunto “Dal primo momento in cui abbiamo sentito quella voce incredibile, abbiamo saputo che volevamo collaborare. Non vediamo l’ora che il mondo ascolti cosa succede quando uniamo le forze in una canzone come ‘Heretic’”.

