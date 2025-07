AMA Music Festival 2025: The Black Keys

Il debutto dell’AMA Music Festival 2025 nella sua nuova location, il suggestivo Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI), non avrebbe potuto essere più esplosivo. Ieri sera, 15 luglio, il festival ha infatti esordito subito con un sold-out. Il pubblico ha assistito a una tripletta di concerti ad alto voltaggio: The Lemon Twigs, Jet e i maestri del garage-blues The Black Keys hanno dato vita a una line-up da festival internazionale.

A rompere il ghiaccio ci hanno pensato i The Lemon Twigs. I fratelli D’Addario hanno trasformato il palco in una dimensione sospesa tra glam, pop e psichedelia. La loro performance e il sound che strizza l’occhio a vecchi mostri del panorama musicale come The Beatles e David Bowie, hanno ipnotizzato anche i più scettici. Un live inaspettato, che ha aggiunto un tocco di imprevedibilità alla serata.

Il cambio di atmosfera è stato netto con i Jet, tornati in tour dopo anni di silenzio. La band australiana non ha deluso le aspettative proponendo al pubblico un set compatto, diretto e senza fronzoli. Brani come Are You Gonna Be My Girl hanno fatto cantare a squarciagola la platea, riportando l’energia del rock anni 2000 sul palco con sorprendente freschezza. Bellissima l’emozionate cover di “un’avventura” di Lucio Battisti che ci hanno regalato.

Ma è con l’arrivo dei Black Keys che la serata ha toccato il suo apice. Protagonisti della scena garage‑blues dal 2001, arrivano all’AMA Music Festival come parte della loro tournée europea “No Rain, No Flowers Tour”. Dan Auerbach e Patrick Carney, hanno cominciato il loro set da soli sul palco, dimostrandoci ancora una volta, come anche solo una batteria e una chitarra possano essere esplosive. Il concerto è poi continuato con il supportato di una band validissima e ci hanno regalato un live graffiante, solido e potente. Passando da Gold on the Ceiling, I Got Mine a Lonely Boy, a pezzi tratti dal loro ultimo lavoro come No Rain, No Flowers, che da il nome all’ultimo album in uscita, hanno saputo incendiare l’intera platea. Un grande equilibrio tra i brani più recenti e i classici che li hanno consacrati. Un bel concerto rappresentativo del loro percorso ventennale: energico, coinvolgente e ben calibrato tra vecchi successi e nuovi capitoli.

Il pubblico variegato del festival ha risposto con entusiasmo a questa prima data di “preview” del festival che ha debuttato così già con un primo sold-out.

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa edizione 2025 promette di essere una delle migliori di sempre.

Foto di Martina Barbon