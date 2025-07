AC/DC a tutta potenza: il concerto del 20 luglio 2025 a Imola

Domenica 20 luglio 2025 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato teatro di una serata memorabile: gli AC/DC, leggendaria band australiana, sono tornati in Italia con l’unica tappa del loro Power Up Tour Europe 2025. Un evento curato e organizzato da Barley Arts e che ha visto la partecipazione di circa 80 000 appassionati di rock.

Chi sono gli AC/DC

Formatisi a Sydney nel 1973 grazie ai fratelli Malcolm e Angus Young, gli AC/DC hanno ridefinito l’hard rock con riff immediati e ritmi travolgenti. Lontani dalle ballad patinate, la band ha pubblicato album iconici — da High Voltage(1975) a Power Up (2020) — e venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo. Il celebre Back in Black è tuttora uno dei dischi più venduti nella storia. Nell’arco di quasi cinque decenni hanno mantenuto un sound fedele, segnando generazioni e radicandosi nella cultura pop mondiale.

Il gran ritorno a Imola

Vent’anni dopo l’accoglienza di oltre 90 000 spettatori nel 2015, gli AC/DC tornano nello stesso autodromo per un concerto di forte impatto. Un’occasione speciale: l’autodromo vive i suoi ultimi show estivi prima dell’apertura prevista nel 2026 di una nuova “Music Park Arena” al di fuori del tracciato classico.

La scaletta, già collaudata a Madrid e Varsavia, ha incluso classici come Thunderstruck, Highway to Hell, You Shook Me All Night Long, fino al coinvolgente bis con T.N.T. e For Those About to Rock (We Salute You).

AC/DC in concerto a Imola – Foto di Giuseppe Craca

Barley Arts, artefice dell’evento

Il concerto è stato interamente organizzato da Barley Arts, storica agenzia di Claudio Trotta, che ha scelto di limitare i biglietti a circa 70 000–80 000 per garantire comfort e sicurezza — pur avendo capacità maggiore. Trotta ha più volte sottolineato: “Il pubblico è il mio cliente, non gli artisti”, ribadendo l’importanza di concerti di qualità. La logistica, supportata da un’app dedicata, treni straordinari, parcheggi dedicati e zone hospitality, ha reso l’esperienza fruibile per tutti.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

L’Autodromo di Imola, noto per la Formula 1 e grandi eventi motoristici, si conferma location ideale per concerti open-air. I suoi spazi — tra cui la grande curva di Rivazza — fungono da arena naturale, con tribune, prato e zone in piedi, offrendo uno scenario suggestivo e acusticamente performante. Con ampie aree per food truck, fan‑zone e servizi, la struttura ha accolto migliaia di fan in una cornice organizzativa studiata nei minimi dettagli.

Ancora una volta l’autodromo ha risuonato ancora una volta di ritmi potenti, campane di Hells Bells, cori scatenati e assoli fedeli allo spirito selvaggio della band. Gli AC/DC hanno dimostrato, una volta di più, che il loro rock non ha età: un’esperienza collettiva, adrenalinica e indimenticabile.