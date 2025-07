Ozzy Osbourne è morto: addio al Principe delle Tenebre

Un’ondata di gelo ha percorso la spina dorsale di milioni di anime in tutto il mondo, di quelle che alzano le corna al cielo e vivono di riff graffianti e urla liberatorie. Oggi, 22 luglio 2025, il buio ha inghiottito la sua icona più luminosa e folle. Il Principe delle Tenebre, il Padrino del Metal, il nostro amato Ozzy Osbourne, ha lasciato questo palco terreno all’età di 76 anni.

Il cuore di chi ama il rock si spezza. Non è solo un musicista che se n’è andato, è un’era che si chiude. È la risata sbilenca che ci ha accompagnato negli inferi del suono, è il ruggito che ha squarciato le nostre notti, è l’imprevedibilità di un genio folle che ha reso la musica non solo ascolto, ma pura, viscerale esperienza. Pensavamo fosse immortale, indistruttibile, l’ultimo a piegarsi al tempo. E invece, anche il “Godfather of Heavy Metal” ha dovuto fare l’inchino finale.

Solo qualche settimana fa, il 5 luglio a Birmingham, in quella città operaia che lo ha visto nascere e ruggire per la prima volta, Ozzy ha stretto il suo ultimo pugno verso il cielo. Un concerto, “Back to Beginning“(articolo qui), che sapeva di addio, di testamento spirituale. 42mila anime in pellegrinaggio, un’armata silenziosa di chitarre e batterie, a celebrare non un congedo, ma una liturgia.

La voce era incrinata, certo, il corpo segnato da battaglie infinite contro il Parkinson e cadute rovinose. Un trono meccanico lo aiutava, sì. Ma la presenza scenica, quella no, non l’aveva abbandonato un istante. Quella capacità magnetica di riempire ogni angolo di un palazzetto, di far vibrare l’aria con un solo sguardo da folle lucido. “Non posso più camminare, ma posso ancora cantare“, aveva sussurrato, e in quelle parole c’era tutta la sua dannata, commovente, indomita essenza. Una frase che ti spezza il cuore e ti gonfia il petto allo stesso tempo.

Il palco di Birmingham era un crocevia di leggende, un raduno di titani forgiati dal fuoco che Ozzy aveva acceso decenni prima. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira… un esercito di figli devoti venuti a rendere omaggio al padre. Tom Morello alla regia di un’orchestra di distorsioni, Jason Momoa a prestare la voce da sciamano per annunciare l’arrivo di Slash, Steven Tyler, Billy Corgan, Jonathan Davis. Una sfilata di icone, una marcia funebre e festosa insieme, a chiudere un cerchio iniziato in un’Inghilterra post-bellica, fatta di ristrettezze e noia.

Dall’annuncio “Ozzy Zig requires gig” al caos divino

John Michael Osbourne. Un nome qualunque per un ragazzino dislessico e balbuziente che si sentiva alieno in ogni lavoro, dal macellaio all’idraulico. Poi, quel volantino appeso in un negozio di dischi: “Ozzy Zig requires gig. Owns own P.A.”. Un annuncio che, come un lampo, accese la miccia. I suoi compagni di scuola, Tony Iommi e Bill Ward, risposero. E da lì, dalle ceneri dei Polka Tulk Blues Band, nacquero i Black Sabbath. Un nome preso da un film horror di Mario Bava, “I tre volti della paura”, che già preannunciava l’oscurità e il terrore che avrebbero riversato nelle nostre orecchie.

Il 13 febbraio 1970, con l’album d’esordio omonimo, non nasceva solo una band, nasceva un genere. Suoni oscuri, riff che graffiavano l’anima, testi che scandagliavano gli abissi dell’alienazione, della guerra, degli incubi. “Paranoid“, “War Pigs“, “Iron Man“. Ozzy non era solo la voce, era il volto, il grido, la risata demoniaca di quell’inferno sonoro.

Ma il successo, per Ozzy, è sempre stato un pas de deux con i demoni. Alcol, LSD, cocaina. La sua vita, un trip continuo. E le sue azioni, leggendarie quanto le sue canzoni. Sniffare formiche sul marciapiede in tour con i Mötley Crüe, una sfida tossica con Nikki Sixx che non si sa come nessuno dei due abbia superato.

E poi, il pipistrello. Ah, il pipistrello. Quella storia che tutti conoscono ma che in pochi hanno vissuto: il morso alla testa di un pipistrello “presumibilmente di gomma” lanciato sul palco. In realtà era vero, e gli costò una corsa in ospedale per la rabbia. Oppure l’episodio della colomba, decapitata con un morso durante una riunione con la CBS per la firma del contratto solista: voleva dimostrare di non essere più quello “cattivo” dei Sabbath e invece finì per scioccare l’intera etichetta. Gesti al limite tra l’horror e il surreale che lo hanno reso un’icona pop prima ancora che MTV lo elevasse a star da reality con “The Osbournes“. Un programma che, nonostante l’Emmy, nascondeva un dramma privato, con i figli che avrebbero poi raccontato di genitori costantemente sotto l’effetto di droghe o alcol.

Nel 1979, cacciato dai Sabbath per gli abusi, Ozzy si ritrovò solo, preda di una psicosi maniaco-depressiva, a bere e disperarsi in una stanza d’hotel a Los Angeles. Ma il Principe delle Tenebre non si arrende. La moglie e manager Sharon Arden, figlia di Don, manager dei Black Sabbath, lo tira fuori dall’abisso. E con un giovane chitarrista destinato a diventare leggenda, Randy Rhoads, rinasce. “Blizzard of Ozz” e “Diary of a Madman” lo riportano al centro del ring. La voce graffiante, i testi gotici e deliranti, lo stile inconfondibile. Anche dopo la tragica morte di Rhoads (il chitarrista perse la vita a 25 anni in un assurdo incidente aereo, volando basso con un aereo su un bus dove dormivano i membri della band e dello staff), Ozzy continua, portando con sé generazioni di fan e un altro chitarrista mitico, Zakk Wylde.

“Non mi sento davvero di essere il padre del metal o del rock, semmai più un fratello maggiore”

Ma la verità è che Ozzy Osbourne non era un fratello maggiore. Era il padre, il padrino, il re. Era il caos primordiale che si faceva melodia, il brivido che ci percorreva la schiena a ogni suo urlo, la catarsi che ci liberava in un pogo sudato e liberatorio. E non dimentichiamo il suo rapporto conflittuale con la tecnologia: spesso ha ammesso di non capire i cellulari, internet, o persino i bancomat, vivendo in un suo mondo analogico in un’era digitale. Un dettaglio che lo rende ancora più autentico e distante dalla perfezione patinata.

Oggi, 22 luglio 2025, il sipario è calato. L’ultimo accordo si è spento. Ma l’eco del Principe delle Tenebre risuonerà per sempre nei nostri amplificatori, nelle nostre anime, in ogni singola distorsione che continuerà a far vibrare il mondo. Non è un addio, Ozzy. È un “ci vediamo all’inferno”. E saremo lì, a pogare, sudare e urlare il tuo nome.

Grazie di tutto, Padrino. Grazie di ogni singola nota.

Foto di Giuseppe Craca

Paolo Pala