Allie X: le foto del concerto a Milano

Lunedì 21 luglio, il Circolo Magnolia ha ospitato Allie X, progetto artistico della cantautrice canadese Alexandra Hughes. Un concerto atteso da tempo, che ha confermato quanto la sua proposta musicale continui a collocarsi in una zona d’ombra volutamente indefinita tra electropop, art pop e derive più cinematiche, spesso disturbanti.

In scena, Allie X si presenta come una figura perfettamente consapevole della sua estetica: algida e teatrale, ma capace di comunicare con il pubblico senza mai scivolare in una ricerca forzata di empatia. Non si affida alla spontaneità, ma costruisce ogni dettaglio — dalla scenografia minimale ai gesti — secondo una coerenza narrativa precisa. Più che un concerto, quello andato in scena a Milano è apparso come un atto performativo a tutti gli effetti.

La scaletta ha incluso i brani di Girl With No Face, ultimo album pubblicato nel 2024 che segna un ulteriore passo verso un sound più scarno, elettronico e spigoloso, lasciando alle spalle le forme più morbide dei lavori precedenti. È in questi pezzi che il linguaggio visivo di Allie X si fa più potente: luci stroboscopiche, atmosfere sintetiche e tensioni irrisolte accompagnano testi che esplorano alienazione, identità e costruzione del sé.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Allie X al Circolo Magnolia di Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Francesco Guerrini