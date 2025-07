Anastacia: le foto del concerto all’Este Music Festival

Il 21 luglio 2025, sotto il cielo stellato del Castello Carrarese di Este, Anastacia ha dato vita a uno dei momenti più intensi dell’Este Music Festival: un concerto carico di passione, voce potente e una presenza magnetica sul palco.

La serata si è aperta con una carica immediata: Anastacia ha iniziato in modo energico, riprendendo le atmosfere esplosive del suo tour celebrativo “Not That Kind 25th Anniversary”. La sua voce — calda, graffiante, inconfondibile — ha coinvolto il pubblico fin dalla prima nota: un timbro unico che ancora oggi rappresenta il suo marchio di fabbrica.

Nel corso della serata è emersa la volontà di mescolare sapientemente i grandi classici con le nuove interpretazioni tratte da Our Songs, il suo album del 2023 dedicato a cover tedesche rivisitate in inglese. Brani come I’m Outta Love, Paid My Dues e Left Outside Alone hanno scatenato cori entusiasti, mentre pezzi come Best Days hanno dato un tocco di freschezza e sorpresa alla scaletta.

L’orchestra live, coristi e musicisti hanno supportato con ritmo e precisione: caldo groove soul, sprazzi di rock e momenti acustici hanno alternato ritmo e introspezione. Il pubblico — seduto ma vivace — ha risposto con battimani, canzoni cantate che hanno riempito il castello di voci unite.

Il finale con Not That Kind e l’acclamata I’m Outta Love acapella è stato memorabile: Anastacia si è ritagliata un momento intimo sul palco, celebrato da un boato collettivo che ha suggellato la serata.

IN SINTESI

In circa un’ora e mezza di musica intensa, Anastacia ha dimostrato di essere ancora una forza della natura: una star globale che sa emozionare, far ballare e toccare il cuore con la sua voce e la sua autenticità. Un concerto che l’Este Music Festival non dimenticherà.

Clicca qui per vedere le foto di Anastacia all’Este Music Festival, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Enrico Dal Boni