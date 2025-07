Nick Cave, inaudita bellezza tra le rovine di Pompei

È possibile descrivere a parole quello cui si è assistito sabato sera, 19 luglio, tra le splendide mura dell’anfiteatro romano di Pompei, per la terza delle cinque date italiane del tour solistico di Nick Cave?

Provate a immaginare di stendervi per 2 ore e 25 minuti in un campo di tulipani colorati e farvi inebriare vista e olfatto. La prima si mostrerebbe incredula davanti alla suggestione – non dei colori, ma della location in cui ci si ritrova per assistere ad un concerto – mentre il secondo rimarrebbe estasiato, non dal profumo, ma dalla magnificienza sonora che ogni singola nota di pianoforte e di basso emana nell’aria.

Provando a chiudere gli occhi inoltre, l’effetto avuto – per le 3000 anime presenti in religioso raccoglimento – è stato quello di partecipare ad uno spettacolo di inaudita bellezza, in maniera totalmente solitaria. L’attenzione ossequiosa, infatti, che il pubblico proveniente da ogni parte d’Europa ha mantenuto per tutta la serata (bis e Balcony Man a parte, su richiesta di Nick, a dire il vero!) ha reso possibile un rapporto diretto con i due fuoriclasse presenti su quel palco. Un vero ménage à trois per ognuno di noi presenti !

La serata inizia alle ore 21.20 con l’ingresso di Colin Greenwood sul palco, bassista dei Radiohead, selezionato come fedele braccio destro per questo tour intimista. Scelta che si rivela indovinata, per la sua presenza totalmente funzionale a ricoprire quella parte ritmica mancante e perfettamente in simbiosi con il piano e la vocalità di Cave.

Il nostro celebrante di questa liturgia magica segue subito dopo, in rigoroso completo con tanto di cravatta e camicia ben allacciata, che prontamente manderà a farsi benedire – causa il caldo pressante – al termine della prima scelta, Girl in Amber.



Nick tiene a precisare quasi fin da subito la necessità decomprimente che ha avvertito al termine del tour europeo e americano con i Bad Seeds – che ha coinvolto un’organizzazione mastodontica di 72 persone – di riprendere armoniosamente fiato dopo essere stato metaforicamente in apnea in fondo al mare per diversi mesi.

Uno show costruito in una modalità da storytelling – Springsteen on Broadway docet – ma meno autobiografico. Gli intermezzi tra un brano e l’altro, che fungono da collante perfetto, rivelano un Nick totalmente a suo agio nel ruolo di narratore, a volte “alto”, a volte giustamente ironico e dissacrante.

La performance musicale riesce ad avere il pregio, compito non semplice, di trasformare le versioni da studio e live con la band che tutti noi conosciamo, per riconoscergli ugualmente una loro struttura autonoma e rivestirle con tessuti maggiormente delicati. I contributi precisi e misurati di Greenwood arrivano ad impreziosire il tutto, così come le risate alle battute di Cave. Sembra del tutto spontanea quella in reazione alla richiesta di partecipazione corale per quella Balcony Man, tratta da Carnage,, che è l’emblema della solitudine pandemica.

Ci sono i fogli teatralmente buttati via al termine di ogni brano.

C’è il bambino alla mia sinistra che continua a piangere proprio nel preciso momento in cui Nick spiega il senso che l’ha portato a scrivere O’children.

Ci sono gli “I love you” dichiarati a due ragazze a distanza di pochi secondi, per poi chiedersi “I don’t know who I love more”.

C’è la Joy dedicata ad un ragazzo di nome Lee, in procinto di sposarsi nel mese di Agosto, conosciuto la sera precedente e compagno di bevute di suo figlio Evan.

C’è l’avvertimento di non cantare per nessuna ragione al mondo Papa won’t leave you, Henry quando cercate di far addormentare vostro figlio.

C’è la richiesta ironicamente provocatoria di partecipazione al pubblico della platea prima di celebrare The Mercy Seat, invitandolo chiaramente a “shut the fuck up”.

“But, this is for you !” a seguire…

C’è la delicatezza dell’omaggio A Leonard Cohen con quella Avalanche, che 15 anni fa ha parlato a una parte di lui che non sapeva ancora di avere.

C’è il capolavoro di Jubilee Street, che parrebbe impossibile immaginarla in versione diversa da quella live in cui le scosse elettriche e il violino impazzito di Warren Ellis la decretano il brano rock più adrenalinicamente catartico degli ultimi 20 anni. A sorpresa invece, la classe nel modulare ritmo e vocalità riescono a riconoscergli la medesima tensione irresistibile.

C’è l’invito ad alzarsi tutti in piedi prima di iniziare Push the sky away che vedrà la prima partecipazione corale del pubblico.

C’è la dedica al compianto Rowland S. Howlard, chitarrista e compagno nei The Birthday Party, di cui Nick ricorda la bravura nel suonare la sua chitarra e il pregio di aver dato l’identità del sound alla band con il suo ingresso all’epoca.

C’è la Man in the moon, dedicata al padre ed eseguita ormai in modalità juke-box.

C’è la cover strepitosa di Cosmic Dancer di T.Rex che vede trasformare un pezzo iconico del glam rock in una ballata raffinata e rassicurante.

Infine c’è quello che tutti aspettano, ovvero il pathos e le lacrime di Into my arms.

E poi ci sono tutte quelle cose che fanno parte dell’universo caveano e che rappresentano la sua arte e la sua lirica fuori categoria. Ovvero la spiritualità, la trascendenza, la grazia, la miseria umana, la speranza, la sofferenza e la poesia.

C’è tutto. Perché Nick Cave è tutto!

E chi non la pensa così…shut the fuck up!!!