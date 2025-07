Tormentoni musicali 2025: ma che fine hanno fatto?

E’ proprio vero, le estati di una volta non esistono più.

Sembrano frasi fatte, ma è così. E non parliamo solo di clima, molto più torrido e monsonico rispetto agli anni passati, ma anche di musica.

Un chiaro elemento che non è andato così tanto di moda quest’anno, difatti, è il cosiddetto “tormentone estivo”: quella canzone che senti da giugno fino praticamente alla nausea, in positivo o in negativo, a voi la scelta.

Se negli anni passati abbiamo avuto Baby K, Boomdabash o Fedez a farla da padrona, senza dimenticare l’annuale pezzo di Fred De Palma, in questo 2025 manca una canzone che faccia da vero e proprio traino sotto l’ombrellone.

Uno dei brani estivi più iconici e conosciuti deriva direttamente dai lontani anni ’60, quando Gino Paoli incise “Sapore di Sale” (1962), seguita un anno dopo da “Abbronzatissima”, portata al successo da Edoardo Vianello: canzoni degli anni passati, ma mai tramontate.



Passano gli anni, ma la grande musica italiana rimane. Appena entrati negli anni ’80, e più precisamente nel 1981, a prendere la scena fu “Maracaibo” di Lu Colombo, anche se il vero traino di questo pezzo fu Jerry Calà grazie al film “Vacanze di Natale”.

Nell’anno della conquista dei Mondiali arrivò “Un’estate al mare” (Giuni Russo – 1982), alla quale seguirono i grandi Righeira con “Vamos a la Playa” solo un anno dopo. Vennero poi i famosi anni ’90 dai tanti rimpianti, dove a spopolare furono “Mare Mare” di Luca Carboni ed “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno” degli 883, entrati prepotentemente nella scena italiana in quegli anni (1992).

Avvicinandoci al nuovo millennio ecco spuntare la Vespa dei Lunapop, citata in “50 Special”. Come dimenticare poi, nel 2001, il super tormentone di Valeria Rossi che propose a tutti gli Italiani le famose “Tre Parole” , alla quale seguì “La canzone del Capitano” di Francesco Facchinetti, in arte DJ Francesco.

Avvicinandoci sempre più ai giorni nostri, anche se un decennio è già passato (2015), troviamo la famosissima “Roma-Bangkok” di Baby K & Giusy Ferreri, la quale viene ancora cantata a squarciagola nei migliori karaoke, cui segue un altro duetto: “Vorrei ma non posto” di J-AX e Fedez (2016). Passano 4 anni e Rocco Hunt, in featuring con Ana Mena, si avvicina “A un passo dalla Luna” nel 2020, prima di trovare “Italodisco” dei The Kolors.

Quest’anno, invece, i primi a tentare di cavalcare l’onda sono stati i Pinguini Tattici Nucleari che, assieme all’intramontabile Max Pezzali, hanno tirato fuori un pezzone come “Bottiglie vuote”, adatto sia all’intera annata che ai tempi estivi, data l’allegoria del mare.



Altro giro ed altro tentativo, questa volta più intenso. Ad operarlo ci pensano i soliti The Kolors che, pieni di creatività ed entusiasmo, portano in piazza “Pronto, come va?”, pezzo dal ritmo molto orecchiabile e canticchiabile, specie per la semplicità dei testi.

La vera scena, però, se la vuole prendere Annalisa con “Maschio”, pezzo potente e di primo grido, che potrebbe anche far storcere il naso ai più dato il suo contenuto. Chiamarlo “tormentone”, però, ci pare troppo. Troppo proprio come è il ritardo della stessa Baby K, uscita con la sua “Follia Mediterranea” solamente nella prima settimana di giugno ed ormai fuori tempo massimo per far sì che diventi il pezzo dell’estate. Nonostante questo, all’orecchio sembra che il suo singolo non sia cosi accattivante come i precedenti.

Discorso a parte, invece, andrebbe fatto per lo strano duo formato da Rocco Hunt e Noemi, che tira fuori “Oh Ma”, canzone ricca di ritmo brasiliano che ti fa ballare, oltre cantare. Anch’essa sembrava uscita a tempo ormai scaduto, ma il potenziale per diventare il tormentone dell’estate c’è tutto: allegra, divertente, “leggera” e… carioca, una novità nel panorama italiano, che spesso e volentieri non ne ha usufruito, adagiandosi spesso e volentieri sul solito ritmo reggaeton.



Di una cosa, comunque, siamo sicuri: se i “Cuoricini” dei Coma Cose fossero usciti ora e non durante Sanremo, la piazza sarebbe stata tutta loro e anche a mani basse!



Testo di Roberto Della Corna