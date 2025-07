Ozzy Osbourne: cinque featuring che forse non hai ancora ascoltato

Quando si pensa al compianto Ozzy Osbourne l’immaginario collettivo corre subito a crocifissi, abiti neri, chitarre downtuned e ritmi da messa nera. Eppure, nella sua lunghissima carriera, Ozzy è stato molto più di un’icona del metal: è stato un esploratore instancabile, un giullare dell’Apocalisse con la curiosità di un ragazzino e la voce di un demone.

Pur senza mai tradire le sue radici, Ozzy ha sempre cercato il dialogo con nuove generazioni e mondi sonori, incurante dei generi e delle etichette. Ha duettato con rapper, popstar, dinosauri del rock, pupazzi… e sì, persino con Jessica Simpson. In questo articolo abbiamo raccolto cinque featuring memorabili, non sempre per meriti musicali, che dimostrano come Ozzy non sia stato solo una leggenda del metal, ma anche un camaleonte incosciente, capace di stupire in ogni contesto.

“Ordinary Man” (2020) unisce due giganti della musica britannica, Ozzy Osbourne ed Elton John, in un duetto tanto inaspettato quanto toccante. È una ballata rock malinconica e intensa, dove Elton al pianoforte e alla voce aggiunge eleganza e pathos, mentre Ozzy si mostra vulnerabile, riflettendo sul tempo che passa, sui rimpianti e sulla paura dell’oblio.

L’arrangiamento orchestrale e la presenza di Slash alla chitarra e Duff McKagan al basso donano al brano un respiro epico. “Ordinary Man” è una confessione sincera, un inno alla fragilità che dimostra come due leggende possano ancora emozionare e lasciare il segno.

La cover di “Stayin’ Alive” realizzata da Ozzy Osbourne e Dweezil Zappa nel 1991 è uno dei crossover più assurdi e geniali della storia del rock. Qui Ozzy presta la sua voce al brano-simbolo della disco anni ’70, affiancato dalla chitarra virtuosistica e irriverente di Zappa. Il risultato? Una rilettura hard rock al limite tra omaggio e parodia, tra riff pesanti e ironia surreale.

La storia dietro è quasi più stramba del pezzo stesso: registrata per l’album Confessions di Zappa, la versione con Ozzy fu bloccata da questioni legali e sostituita da Donny Osmond (!) nell’edizione ufficiale. Solo nel 2005, con il cofanetto Prince of Darkness, la registrazione originale vide finalmente la luce.

Oggi è un piccolo cult per chi ama i mash-up fuori di testa: un esempio perfetto di come il rock possa trasformare anche la dance più glitterata in un trip adrenalinico e totalmente imprevedibile.

“This Means War!!”, pubblicato nel 1998 sull’album “Extinction Level Event: The Final World Front” di Busta Rhymes, è uno dei featuring più audaci della fine degli anni ’90 e rappresenta un incredibile ponte tra hip hop e heavy metal. Il brano vede la partecipazione di Ozzy Osbourne, in un ruolo non solo da ospite ma come vera protagonista melodica nelle strofe e nei ritornelli. La base del pezzo si fonda su un campionamento diretto di “Iron Man” dei Black Sabbath: l’iconico riff di chitarra e il timbro inconfondibile di Ozzy vengono rielaborati e integrati perfettamente nella struttura ritmica e martellante del rap di Busta Rhymes.

Il risultato è un’esplosione di energia e contaminazione: le barre di Busta si alternano alle linee vocali taglienti di Osbourne, dando vita a una narrazione di tradimento, vendetta e forza d’animo. Lo spirito minaccioso del testo (“If you cross my path, I’ll make sure you feel my wrath”) trova linfa nel dialogo continuo tra le due voci, che si intrecciano sulle note cupe e distorte della base. “This Means War!!” è anche una dichiarazione d’intenti sui temi dell’onore e della lealtà, affrontati con il linguaggio crudo dell’hip hop ma sostenuti dall’immaginario oscuro e apocalittico dell’heavy metal.



“Winter Wonderland”, viene registrata nel 2003, durante lo speciale televisivo “The Osbourne Family Christmas Special” trasmesso da MTV. In questo duetto fuori le righe, Ozzy Osbourne e Jessica Simpson hanno offerto al pubblico uno spettacolo davvero insolito. Questo incontro tra il “Principe delle Tenebre” del rock e la popstar americana dei primi anni 2000 ha creato un mix surreale e divertente. Ozzy, fuori dalla sua consueta ambientazione, interpreta la canzone con la sua voce inconfondibile ma poco adatta alle atmosfere dolci e natalizie, mentre Jessica porta il suo stile pop radiofonico, creando uno strano ma affascinante contrasto. La performance è resa memorabile più dalle gag e dal clima comico dello show, con la presenza di Sharon Osbourne e una scenografia giocosa, che dalla qualità musicale vera e propria.

Mai pubblicata ufficialmente, questa versione di “Winter Wonderland” rimane un cult tra i fan come esempio di trash natalizio e di autoironia, simbolo di un’epoca MTV fatta di contaminazioni folli e momenti improbabili, ma con un forte spirito di famiglia allargata e ironia spontanea.

“Born to be Wild”. Ozzy Osbourne e Miss Piggy si sono trovati a duettare su una versione dissacrante e delirante di “Born to Be Wild”, poi pubblicata nel 1994 sull’album “Kermit Unpigged” dei Muppets. In questa cover del classico dei Steppenwolf, Ozzy si cimenta con grande entusiasmo nel celebre inno rock, mentre Miss Piggy interviene con commenti esagerati e teatrali, creando un’atmosfera tra il parodistico e il delirante. Il brano alterna la voce inconfondibile di Ozzy alle interruzioni spiritose e agli svenimenti finti di Miss Piggy, che culminano in gag e tentativi di flirt, regalando così una performance che è tanto uno sketch comico quanto una cover musicale.

Questa collaborazione, spesso ricordata come una delle più improbabili della sua lunga carriera, è stata persino rievocata da Ozzy stesso con un misto di autoironia e incredulità: il cantante ha più volte dichiarato di non ricordare molto della registrazione, dato il suo stile di vita sregolato dell’epoca, ma ammette che fa ormai parte integrante della sua leggenda pop. La traccia è poi apparsa nel 2005 anche nel cofanetto “Prince of Darkness”, alimentando la sua fama di “cult” tra i fan, per la capacità di mescolare puro spirito rock e anarchia propria dei Muppet.

Il risultato resta un piccolo gioiello di autoironia e pop culture: un inno alla libertà “alla Ozzy”, ma con la follia dolce e teatrale di Miss Piggy, iconico incrocio tra mondi agli antipodi, perfettamente rappresentativo dello spirito degli anni ’90.

Testo di Giovanni Cantamessa