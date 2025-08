Mentre Roma vibra per il Giubileo dei Giovani, con pellegrini e fedeli accorsi da tutto il

mondo, un altro tipo di rituale si è consumato la sera del 2 agosto allo Stadio Olimpico. Un

rito laico, potentissimo, firmato da due icone della musica black contemporanea: Kendrick

Lamar e SZA.

Oltre 60.000 persone hanno assistito a quello che più che un live è stata un’esperienza

immersiva che ha intrecciato storytelling, scenografie e momenti sperimentali che

evidenziano la traiettoria artistica dei due performer.

Mancano pochi minuti alle 21:00 quando, da una botola al centro del palco, emerge una

GNX, l’iconica muscle car anni ’80 diventata simbolo dell’ultimo album di Kendrick Lamar.

È un tributo personale: fu proprio su un’auto di quel modello che suo padre lo riportò a

casa dall’ospedale, nel 1987, subito dopo la nascita.

INIZIA LO SPETTACOLO

Può iniziare il viaggio. Il primo brano della scaletta, fittissima e lunga quasi tre ore, è

“Wacced Out Murals”, ispirato a un murale dedicato a Kendrick nel suo quartiere natale di

Compton, poi vandalizzato da un fan di Drake durante la nota faida tra i due. Il pubblico è

già caldo, e dopo i primi pezzi l’atmosfera si accende definitivamente con l’arrivo di SZA.

Ora la GNX è ricoperta d’edera, simbolo visivo dell’incontro tra i due mondi: quello urbano

e riflessivo di Lamar e quello naturale, evocativo, magico di SZA. Il ritmo si fa più lento, i

toni si ammorbidiscono, le sfumature dell’R&B prendono il sopravvento. Insieme intonano

“30 For 30”, prima che Lamar lasci la scena a SZA, che conquista il pubblico con “Love

Galore” e “Broken Clocks”.

Sul palco i due si alternano con naturalezza, come in un dialogo perfettamente

orchestrato. Nei momenti condivisi si completano senza sovrapporsi: SZA è luminosa, si

prende la scena senza mai rubarla, è colore e metamorfosi, mentre Kendrick è asfalto,

meditazione, quando rannicchiato sul cofano dell’auto intona “man at the garden” e il

tempo si sospende, lo stadio si fa silenzioso. Lui sputa rime con il cappellino da baseball

calato sugli occhi, una catena con medaglione a forma di X al collo e un muro di fuochi

pirotecnici alle spalle. Lei, invece, entra in scena a cavallo di Anthony, la formica gigante

che simboleggia il mondo di “SOS Deluxe: LANA”. In “Kill Bill”, si muove come una

mantide affascinante e letale, danza da un lato all’altro del palco con leggerezza e grazia.

Palco dalla forma che ricorda proprio quella di un circuito e che rimanda al nome del tour:

Grand National.

Tutto è curato nei minimi dettagli. Un elemento interessante, in linea con l’estetica dello

show, è la presenza della band nascosta dietro al maxischermo. Invisibili per buona parte

del concerto, i musicisti — batterista, bassista e chitarrista — appaiono solo in alcuni

momenti, soprattutto nelle parti più rock di SZA, creando effetto sorpresa e dando ulteriore

dinamismo alla scena.

Il palco inoltre è parte integrante dello show, muta la sua forma e diventa elemento attivo

dello spettacolo: quando due pedane si alzano verso il cielo e su di esse Kendrick e SZA

intonano “All The Stars” il pubblico è in estasi e per un momento tutte le stelle sembrano

davvero più vicine.

IL GRAN FINALE

Su “tv off”, nell’ultima parte del concerto, arriva sul palco DJ Mustard, citato con un iconico

urlo proprio nella canzone stessa.

È poi il turno di “not like us” la traccia-manifesto che ha terremotato la rivalità con Drake. Il

pubblico sembrava non aspettare altro: l’Olimpico esplode fra salti, fumogeni e moshpit.

Il live si conclude con “Luther” e “Gloria”, durante quest’ultima SZA si premura di

autografare alcuni vinili delle prime file e si trattiene più del dovuto mentre Kendrick la

aspetta poggiato alla GNX. È sventolando la bandiera Italiana che lo raggiunge di corsa,

lui le apre la portiera e dopo averla fatta accomodare, prima di andarsene con lei, lancia

un saluto al pubblico:

“Till the next time”. — Alla prossima.

Parole che suonano come una promessa.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Kendrick Lamar

Wacced Out Murals

Squabble Up

King Kunta

Element

TV Off

Kendrick Lamar e SZA

30 For 30

SZA

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Kendrick Lamar

Euphoria

Hey Now

reincarnated

Humble

Backseat Freestyle

Family Ties

Swimming Pools

M.a.a.d City

Alright

Man At The Garden

SZA

Scorsese Baby Daddy

F2F

Garden (Say It Like Dat)

Kitchen

Blind

Consideration

Low

Kendrick Lamar e SZA

Doves in the Wind

All The Stars

Love

Kendrick Lamar

Dodger Blue

Peekaboo

Like That

DNA

Good Credit

Count Me Out / Bitch, Don’t Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

SZA

I Hate U

Shirt

Kill Bill

Snooze

Open Arms

Nobody Gets Me

Good Days

Rich Baby Daddy

BMF

Kiss Me More

Kendrick Lamar

Heart pt. 6 / Bodies

N95

TV Off

Not Like Us

Kendrick Lamar e SZA

Luther

Gloria

Testo di Noemi Amato