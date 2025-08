Oasis: 30 anni di “Morning Glory?”, 30 anni di Britpop!

C’è un momento preciso, una sensazione esatta, che ti riporta indietro. Quando metti su “(What’s the Story) Morning Glory?” degli Oasis e parte il rullante di “Hello”, non stai solo ascoltando un disco. Stai entrando in un’epoca, e la data segnata è il 2 ottobre 1995. Non sei più tu, con le tue responsabilità di oggi. Sei un ragazzo inglese in T-shirt del City, con una birra in mano e un’aria di sfida. Sei l’Inghilterra di metà anni Novanta, che si scrolla di dosso la malinconia e le difficoltà, che si sente la più forte del mondo e lo fa sapere a tutti. Quella che, per la prima volta dopo decenni di grigiore thatcheriano, ha la sua colonna sonora.

Ecco, è questo il punto. Quest’album non è solo una raccolta di canzoni. È un manifesto, un programma, una vera e propria sfida lanciata al mondo intero. Gli Oasis non volevano solo fare musica, volevano conquistare il mondo, e ci sono riusciti. Hanno preso l’irriverenza del punk, la melodia dei Beatles, e le hanno unite alla sfacciataggine dei sobborghi di Manchester. Il risultato è stato un’esplosione di chitarre, cori e un’attitudine da ragazzacci della working class che il mondo aspettava da tempo. Erano ruvidi, rumorosi, litigiosi e magnetici. Erano le rockstar che non meritavamo ma di cui avevamo un bisogno disperato.

La battaglia che ha cambiato tutto

Non si può parlare di (What’s the Story) Morning Glory? senza parlare di quella che la storia ricorda come la “Battle of Britpop”. Un confronto a distanza, una sfida all’ultimo successo con i Blur di Damon Albarn, che non era solo musicale, ma culturale. Da una parte la sicurezza intellettuale di Londra, dall’altra la potenza schietta e sincera di Manchester. Sembrava una rivalità da bar, e in fondo lo era, ma i media ci si buttarono a capofitto, trasformandola in una competizione epica, una guerra tra nord e sud dell’Inghilterra.

La scintilla? Il singolo “Roll With It”, lanciato il 14 agosto 1995, in diretta concorrenza con “Country House” dei Blur. Una chiara provocazione, una sfida lanciata da Noel Gallagher che, con il suo solito sarcasmo, sapeva bene cosa stava facendo. Certo, i Blur vinsero la battaglia dei singoli, ma gli Oasis vinsero la competizione, e la loro vittoria si chiama (What’s the Story) Morning Glory?. L’album uscì due mesi dopo, e fu un successo travolgente. Ventidue milioni di copie vendute in tutto il mondo, un successo planetario che ancora oggi impressiona. Fu il momento in cui gli Oasis smisero di essere una band e diventarono un fenomeno, una filosofia di vita con un credo semplicissimo: vivere intensamente, bere gin & tonic e non avere rimpianti.

Inni per cuori supersonici

Se l’album è il corpo, i singoli sono l’anima. Tre inni che non passeranno mai di moda, tre canzoni che sono state scritte per essere cantate con le mani al cielo e a squarciagola. “Wonderwall”, una specie di inno per una ragazza ideale, un’ode all’amore che sa di disperazione e speranza. Un pezzo che Noel avrebbe voluto cantare lui, ma che Liam rese indimenticabile, con quel timbro ruvido e toccante allo stesso tempo.

E poi “Don’t Look Back in Anger”. La prima volta che la senti, ti sembra una ballata semplice. Poi ti ritrovi a canticchiarla, poi a cantarla a voce alta, e infine ti accorgi che è diventata una parte di te, un promemoria per i momenti difficili. È un invito alla leggerezza, all’idea che il passato è passato e non vale la pena pensarci. Un capolavoro di immediatezza, con un pianoforte che ti entra nelle ossa e un coro che è un abbraccio collettivo.

E per finire, “Champagne Supernova”, un viaggio sonoro, una ballata che parte piano e poi cresce in un tripudio di chitarre, un epilogo perfetto per un album perfetto. Un pezzo che ti fa sentire grande, sospeso nel tempo, con quel finale che non vorresti finisse mai. È il suono di un’era che si chiude, ma che in realtà è appena iniziata.

La reunion: la gloriosa fine della giovinezza

Trent’anni dopo, il mito non è sbiadito. Anzi. La reunion del 2025 è un vero e proprio pellegrinaggio di massa, un’esperienza che ha riportato in vita non solo una band, ma un’intera generazione. Chi era adolescente negli anni ’90, oggi ha qualche capello bianco e una vita più tranquilla, ma nei concerti a Manchester e Wembley, tra una birra e l’altra, torna a essere quel ragazzo che cantava a squarciagola i testi degli Oasis.

Non è solo un fatto di nostalgia. È una celebrazione di un’identità, un modo per dire: “Ehi, noi siamo ancora qui, e la nostra musica è ancora attuale”. E la cosa bella è che i Gallagher non sono cambiati. Liam è ancora un ragazzaccio con il parka, le mani dietro la schiena e uno sguardo deciso; Noel è ancora il genio pensieroso e sfrontato, con la chitarra a tracolla. Sembravano le rockstar che il mondo attendeva, e lo sono ancora, anche se ora tra il pubblico ci sono attori come Tom Cruise o cantanti come Dua Lipa. Ma in mezzo alla folla, a cantare “Cigarettes & Alcohol”, ci sono sempre i ragazzi di allora.

Il loro ritorno è un evento che coinvolge diversi mezzi: un tour sold out in pochi minuti, un album live in arrivo e un docufilm prodotto da Steven Knight di Peaky Blinders, che promette uno sguardo intimo e inedito sui due fratelli. Ma la cosa più importante è il ritorno alle radici, la ristampa per il 30° anniversario di (What’s the Story) Morning Glory?, con cinque nuove versioni acustiche. Un ritorno alla purezza del songwriting, un regalo ai fan che hanno amato la semplicità e la melodia di quei brani.

Per celebrare i 30 anni di ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ degli Oasis, Big Brother Recordings pubblicherà nuove edizioni deluxe il 3 ottobre con versioni unplugged di cinque brani classici.

È l’ultima (?) vera occasione per vedere gli Oasis dal vivo, un’opportunità per chiudere il cerchio, per salutare una giovinezza che non tornerà. Ma in fondo, che importa? La gloria del mattino, quella vera, non è nei biglietti, non è nel merchandising, non è nemmeno nel tour. È in una canzone, in un coro, in quel rullante che parte e ti fa sentire, per un attimo, di nuovo invincibile. E quella sensazione, fidatevi, non passerà mai.

Paolo Pala

Foto di Mairo Cinquetti