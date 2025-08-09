Ypsigrock 2025 – Foto e report del secondo giorno

Ypsigrock, giorno due: noise, folk e beat.

Il secondo giorno di Ypsigrock è quello in cui l’effetto del viaggio ti entra sottopelle. Il corpo si adegua al respiro lento delle colline, la mente si apre alle sorprese della lineup. E intorno a te, quasi senza accorgertene, i volti cominciano a diventare familiari.

Sul sagrato di Piazza Castello, chi hai conosciuto appena ieri ti sembra già parte di un rito condiviso: confidenza istantanea, tipica delle esperienze che ti cambiano. Magari stai mangiando un gelato di Fiasconaro e ti ritrovi a parlare con sconosciuti come se fossero amici da sempre.

Il venerdì conferma il tocco visionario della direzione artistica: un cartellone che intreccia folk, noise ed elettronica in atmosfere ora astratte, ora sognanti. In cima alla lineup ci sono le CocoRosie, annuncio che chiarisce subito la rotta: un’odissea emotiva tra realtà e immaginazione. Ma già nel tardo pomeriggio, il Chiostro di San Francesco diventa il primo avamposto di questo viaggio, con Divorce e Ugly ad aprire le danze.

I Divorce portano un folk fresco, a tratti spezzato, fatto di voci che si rincorrono e si frantumano, di dinamiche che dal sussurro esplodono all’improvviso. C’è un’urgenza emotiva nei loro brani, come se ogni canzone dovesse essere affidata al pubblico proprio adesso, prima che vada persa. Non rivoluzionano il genere, ma lasciano il segno.



Poi tocca agli Ugly, protagonisti di una vera parabola ascendente. All’inizio resto un po’ scettico, ma dopo il primo terzo di concerto tutto cambia: il basso pulsa in modo ipnotico, la chitarra disegna geometrie spezzate intorno a una voce magnetica, la batteria spinge con controllo chirurgico. Il pubblico passa dalla curiosità alla trance collettiva e, a fine brano, resta immobile un istante, quasi a trattenere l’eco dell’ultimo accordo, prima di esplodere in applausi.



Finite le esibizioni al Chiostro, mi muovo verso il palco principale. Mentre cammino, penso che la vera magia di Ypsigrock non abiti solo nei live ma nel paese stesso di Castelbuono, che non è un semplice scenario, ma parte viva. Gli ypsini si immergono nel paese con rispetto e curiosità: ascoltano storie, parlano con gli abitanti, scoprono scorci che sembrano versi di una canzone, comprano granite a mezzanotte prima di rientrare. Non è più solo un evento: è una piccola utopia condivisa.

Alle 20:30 il main stage prende vita. I Makeshift Art Bar, dalla scena alternativa di Belfast, mescolano indie-rock introspettivo e art-pop teatrale. Qualche problema tecnico rallenta l’inizio, ma la pausa diventa occasione di empatia con la piazza. Quando ripartono, tornano spigoli e sospensioni, in un set che cattura chi resta sotto al palco.



Le Mermaid Chunky fanno il resto: puro sortilegio glam, tra circo e teatro. Tra sax e un flauto campionato costruiscono loop ipnotici e strumenti insoliti si intrecciano in miniature sonore in movimento. La piazza ondeggia, e il tempo sembra liquefarsi.

Poi arrivano i Porridge Radio. Ultimo tour, atmosfera carica di un addio imminente. Non sono mai stati la mia band preferita, ma hanno sempre avuto un’urgenza che rispetto. L’inizio è sottotono, forse colpa della fatica accumulata. Ma a metà live, come se avessero premuto un interruttore, tornano feroci: la crudezza emotiva travolge, i brani graffiano e trascinano. È un’altalena tra stanchezza e picchi di energia, imperfetta e per questo vera.

Chiudono la giornata le CocoRosie. Entrano con un inno per una Palestina libera, scelta politica accolta con applausi convinti. Sul palco niente orpelli visivi, solo loro e i loro strumenti. I problemi tecnici non mancano, ma non intaccano la potenza evocativa: alternano fragilità e forza con naturalezza quasi mistica. Il pubblico è completamente in balìa delle loro onde sonore.



Se la prima giornata ha riunito la famiglia Ypsigrock, la seconda l’ha immersa nel cuore del suo incantesimo. Un sogno che si muove tra le pietre antiche di un paese vero, fatto di musica nuova e di persone che, ogni anno, scelgono di ritrovarsi qui.

Testo e foto di Giovanni Cantamessa