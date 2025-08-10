Irene Grandi, le foto del concerto a Bari

Sabato 9 agosto 2025 Giovinazzo ha ospitato una tappa del Fiera di Me Tour di Irene Grandi, un concerto che ha creato un ponte tra l’artista e chi era lì, grazie soprattutto alla voce riconoscibile di Irene e ad una band composta da cinque musicisti (Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere, Titta Nesti come corista e polistrumentista), diretta da Marco Sabiu, che ha accompagnato una scaletta che ha navigato tra brani consolidati, pezzi meno frequentati e nuove uscite come “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre”, da “Bruci la città” a “Prima di partire per un lungo viaggio”.

Foto di Federica Signorile