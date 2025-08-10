Ypsigrock 2025 – Foto e report del terzo giorno

Al terzo giorno di Ypsigrock, ormai siamo a casa. Oggi è sold out, Castelbuono pulsa come un cuore di pietra e suoni. Oltre 2.500 anime si muovono tra chiostri, piazze e scalinate. La musica qui è identità: si ascolta, si vive, si diventa comunità, ogni volto familiare, ogni set un’esperienza condivisa, un salotto a cielo aperto.

Come di rito, al Chiostro di San Francesco cominciano le danze. Si parte subito forte con i DEARY: quartetto dream‑pop londinese, freschi di pubblicazione con il singolo I Still Think About You / No Ordinary Love uscito a giugno. Sulla scia del loro EP Aurelia, e con la benedizione di Simon Scott dei Slowdive, trasformano i riverberi in tappeti emotivi che avvolgono Castelbuono come una nebbia luminosa. Live, sono pura ipnosi: lenti, avvolgenti, fino all’ultimo feedback.



Alan Sparhawk porta invece al chiostro un set che rimarrà già una leggenda di questa edizione. Chitarrista e voce storica dei Low, nel 2024 è tornato con l’album White Roses, My God pubblicato da Sub Pop. Sul palco è un artigiano dell’emozione: alterna silenzi, distorsioni, campionamenti, loop, vocoder con la precisione di chi sa che ogni nota può essere un colpo allo stomaco. Poi inforca la chitarra per un brevissimo viaggio nell’ universo dei Low.

La sua è stata una delle migliori esibizioni viste quest’anno al Chiostro di San Francesco, la prova che il palco più piccolo non è un palco minore, ma un luogo dove, senza barriere, un artista può connettersi con il proprio pubblico in maniera ancora più intensa e personale.



Scoccano le 20:30 ed è il momento di spostarsi in Piazza Castello per il clou della giornata.

Martha Da’Ro irrompe sul palco, infiammando il pubblico. Artista angolana cresciuta a Bruxelles, ex voce dei Soul’Art, regina di quella che lei chiama “diaspop”. Dal primo EP Cheap Wine & Paris non ha smesso di sperimentare. A Castelbuono è magnetica, totalizzante. Il pubblico vorrebbe trattenerla per sempre, ma il tempo corre.

E poi ecco il momento che molti aspettavano: i WU LYF, band culto di Manchester nata nel 2008 e circondata da un’aura di mistero. “World Unite Lucifer Youth Foundation”, così recita il loro nome per esteso, era più di una band: un manifesto. Senza interviste e un unico album registrato in una chiesa sconsacrata (Go Tell Fire to the Mountain, 2011), hanno creato un culto globale in pochi anni. La loro estetica “heavy pop” e l’attitudine ribelle li hanno resi immortali nel mito indie, prima dello scioglimento improvviso nel 2012 per volontà del frontman Ellery Roberts. Tredici anni dopo, nel 2025, pubblicano un nuovo brano e tornano live per sole tre date, una delle quali qui, sotto le torri di Castelbuono. Non è solo un concerto: è la resurrezione di una leggenda, una resurrezione per chi non li ha mai dimenticati. Sono in gran forma.



Cambio scena e arriva Yunè Pinkú, giovane produttrice metà malese e metà irlandese, cresciuta a Londra. Con tre EP in tre anni e collaborazioni con Hot Chip e Disclosure, il suo ultimo lavoro Scarlet Lamb esplora atmosfere UK‑garage e cyberpop. A Ypsigrock confeziona uno show visivo e cromatico, più da club immaginario che da piazza medievale: ipnotico, ma forse il meno interessante della giornata.

A chiudere l’arco narrativo live sono i The Voidz (una volta conosciuti come Julian Casablancas + The Voidz), da New York. Con il nuovo album Like All Before You (2024), spingono ancora più in là la miscela di rock psichedelico e rumore controllato. Dal vivo la loro esibizione è potentissima e solida, con una band perfettamente affiatata e brani che sul palco suonano persino meglio che su disco: più feroci, più viscerali, più vivi. È un’onda d’urto fatta di crowd surfing, sudore e sorrisi. Nati nel 2013 attorno al frontman dei The Strokes, oggi sono una creatura imprevedibile, capace di ribaltare la piazza come fosse un club sotterraneo di Brooklyn.



Se su disco i Voidz sembrano giocare con i limiti, dal vivo li strappano via a mani nude e li gettano in mezzo al pubblico, lasciandoti addosso quella sensazione rara di aver visto qualcosa di incontrollabile e potentissimo.

E quando sembra finita… non è finita. Il DJ Fabio Nirta prende possesso della piazza: prima un Don’t Look Back In Anger in versione unplugged, che diventa coro universale, poi Vamos a la Playa, e diventa il dance floor più bello del mondo. Braccia in aria, balli e risate. A Ypsigrock, la notte si dilata e il festival non finisce: semplicemente, continua. All’infinito.

Testo e foto di Giovanni Cantamessa