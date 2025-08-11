Anna, le foto del concerto all’Arena della Versilia

Sabato 9 agosto 2025 Anna è salita sul palco dell’Arena della Versilia presentando un concerto che ha messo a fuoco soprattutto il materiale del suo ultimo progetto e i brani che l’hanno resa nota negli ultimi anni.

La sua carriera, iniziata con il singolo Bando nel 2020, ha seguito una traiettoria rapida e riconoscibile: dal pezzo d’esordio alla pubblicazione dell’album VERA BADDIE nel 2024, il percorso discografico di Anna si è costruito su ritornelli pensati per il pubblico giovane e su collaborazioni con nomi noti della scena italiana. Le recensioni di settore hanno posto l’accento su questo equilibrio tra attitudine rap e canzone estiva.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Anna all’Arena della Versilia, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Gianluca Corfini