Lucio Corsi e Baustelle, le foto del concerto al Locus Festival

La serata del 10 agosto ha visto il Locus Festival pensato come un doppio headliner: Lucio Corsi e i Baustelle hanno condiviso il palco in una delle date centrali festival estivo.

Lucio Corsi ha offerto il profilo di cantautore che dialoga con la materia pop in chiave personale e teatrale; i Baustelle hanno risposto con una forma di pop orchestrale che fa della costruzione scenica e della narrativa dei testi il proprio terreno di lavoro. L’accoppiamento ha messo in evidenza non tanto la distanza tra i due mondi, quanto le loro affinità sul piano della cura del suono e dell’immaginario.

Musicalmente, è interessante osservare come entrambi i progetti lavorino per immagini: Corsi attraverso un immaginario fiabesco e provinciale filtrato da riferimenti glam e di revival, i Baustelle con architetture sonore pensate per la scena — arrangiamenti che cercano di trasformare il singolo brano in atto teatrale.

Foto di Federica Signorile