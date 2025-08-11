Ypsigrock 2025 – Foto e report del quarto giorno

Il futuro è già nostalgia.

All’ultimo giorno arrivo con un po’ di malinconia e stanchezza. C’è però anche una scintilla di gioia e un fermento di aspettative nell’aria, perché il gran finale è sempre un’occasione speciale, carica di emozioni e promesse.

Castelbuono si prepara piano piano a dare un caloroso arrivederci a pubblico e artisti. Le strade, i palchi e ogni angolo della città sembrano trattenere il respiro per un ultimo, indimenticabile applauso.

Il pomeriggio comincia come sempre al Chiostro di San Francesco. Il primo a rompere il ghiaccio è Jacob Alon, giovane cantautore scozzese dal timbro intenso e dal songwriting raffinato, apre la giornata citando la regola dello Ypsi Once e dichiarando di sentirsi onorato di essere lì. Arriva a Ypsigrock dopo l’uscita del suo album di debutto In Limerence (maggio 2025), che lo ha portato in tour tra Londra, Manchester e Glasgow. Kefiah sulle spalle, chiude il set inciampando sulla sua chitarra: un momento spontaneo e goffo che lo rende ancora più amato dal pubblico del Chiostro.



EBBB, trio elettronico inglese formato da Lev Ceylan, Will Rowland e Scott MacDonald, spazza via ogni ipotesi di decompressione. Il loro live, un mix di ritmi elettronica ambient e suggestioni industrial. In pochissimi secondi trasformano gli spazi in un vortice energetico. Reduci dall’uscita del singolo Manners (2025), confermano la loro fama di band capace di mantenere tensione e coinvolgimento per tutto lo show.

È a questo punto del pomeriggio che, terminato il set al Chiostro di San Francesco, il pubblico si riversa per le vie del centro fino a Piazza Castello, dove proseguiranno i concerti.

La serata sul palco Ypsi Once è affidata a Milo Korbenski, un musicista noto per la sua caratteristica maschera bianca e per un sound che mescola indie lo-fi, punk blues e dream-pop. Ha guadagnato consensi con album autoprodotti e il progetto recente Sex Angel in uscita nel 2025. La sua performance è intensa ma anche intima, capaci di fondere melodie orecchiabili con la ruvidità punk-blues. Ottimo inizio di serata, ho proprio voglia di riascoltarlo dal vivo.



Sylvie Kreusch si presenta sul palco con un vistoso ed elegante abito bianco. Musicista belga dall’estetica raffinata e dalla forte identità artistica, propone un pop elegante e ricercato, arricchito da influenze elettroniche e cinematografiche. Allo Ypsigrock non sta mai ferma: balla, danza, dirige i suoi musicisti e riempie la scena con una voce potente. Attualmente in tour europeo con il suo nuovo album Comic Trip (2025), offre un set magnetico e serrato accompagnata da sei musicisti.

I Public Service Broadcasting cambiano radicalmente il registro ma senza perdere un metro di potenza. La loro musica è un invito a un viaggio di immagini e suoni. Nati per intrecciare musica elettronica, rock e storytelling audiovisivo, si confermano maestri della narrazione sonora. Il live evoca la potenza del loro ultimo album The Last Flight (2024) dedicato alla pioniera Amelia Earhart, che li ha visti esibirsi anche con il London Contemporary Orchestra. Sul palco di Castelbuono, il pubblico è “trasportato” fino alla Luna, in un atterraggio collettivo fatto di note e magnifiche proiezioni, spina dorsale delle loro esibizioni e parte integrante del loro immaginario tanto quanto il loro suono.



Infine, English Teacher. Tra i nomi più acclamati della nuova scena indie rock britannica. Vincitori del Mercury Prize 2024 con l’album This Could Be Texas, arrivano a Ypsigrock forti di un anno di tour tra festival come Glastonbury e Green Man. La loro performance è intensa, stratificata, precisissima e carica di energia: un set da “altro livello” che lascia il pubblico senza fiato e che non vorrebbe lasciarli andare. L’apertura è affidata al loro brano più noto, “The World’s Biggest Paving Slab”. La piazza chiede il bis a gran voce e i quattro di Leeds tornano sul palco pronti a ricominciare. Ma ancora che possano suonare il primo accordo, dagli altoparlanti parte All I Want for Christmas Is You. Un attimo dopo succede qualcosa di surreale: in piazza irrompe un gruppo di Babbi Natale che comincia a lanciare panettoni verso il pubblico in visibilio.



Gli English Teacher restano per qualche secondo interdetti, sorridono, poi scoppiano a ridere e a cominciano a filmare la scena. Mentre fotografo il pubblico, mi ritrovo a scambiare due battute con Lily Fontaine e le spiego che questa è “la tradizione Ypsi”, e lei si mostra sorpresa e divertita e raggiunge il resto della band, allo staff e allo straordinario team tecnico che stanno già ballando. La band scende dal palco, parla con il pubblico, distribuisce sorrisi, foto e autografi: è una festa pura.

Poi Fabio Nirta, dalla regia, mette All My Friends degli LCD Soundsystem. Il delirio sale di livello: uno a uno, tutti gli English Teacher si lanciano in un entusiastico crowdsurfing sopra la folla. Niente e nessuno resta fermo. È la più grande festa che possiate immaginare: spontanea, gioiosa, bella come poche. Molti continueranno a ballare all’Ypsi Camping fino all’indomani.

Ypsigrock non è un festival come tanti altri

Mentre aspetto il mio volo da Palermo per tornare a Milano mi trovo a riflettere su questi quattro giorni. Ypsigrock non è un festival come tanti altri. È una festa, un ritrovo di amici che ogni anno si rivedono per celebrare l’amore per la musica e il piacere della scoperta. Qui non conta solo la direzione artistica o la qualità della line-up (che è altissima): ciò che rende Ypsigrock straordinario è lo spirito unico di chi arriva, con rispetto e gioia, e si lascia andare fino all’ultimo istante. È un’alchimia che non potrebbe replicarsi altrove, fatta di intimità con il luogo, energia condivisa e libertà.

L’ultima serata, con il delirio tra panettoni, Mariah Carey, crowdsurfing e abbracci con persone sconosciute, è stata la conferma: non un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva di amicizia, allegria e vita.

Qui, la musica è la scusa per tessere ricordi che dureranno un anno intero. E già si contano i giorni che mancano alla ventinovesima edizione.

Testo e foto di Giovanni Cantamessa