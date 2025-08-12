BAYFEST 2025 – Il weekend punk rock che ti aspetti

Dieci anni. Dieci estati di sudore, sabbia e suoni distorti che risuonano tra la spiaggia, ombrelloni e stand del Beky Bay. Potevamo mancare a questo compleanno?

No, semplicemente, no.

Nei mesi prima si vociferava: “Non ci sono nomi grossi”. “Quest’anno salto”. “Non è più come una volta”. Ma chi il BayFest lo ha nel cuore, lo sa: non è solo una line-up, è un appuntamento con una parte di sé. E così, zaino in spalla, biglietto alla mano, si ritorna, come ogni estate, come ogni volta che la musica chiama. Il caldo è quello giusto, il cielo azzurro, il mare a due passi.

Gli Honey aprono le danze con l’energia di chi gioca in casa, seguiti dai Doc Rotten, ruvidi, diretti, con quel suono che sa di asfalto americano. Non c’è la folla delle grandi occasioni, è vero, ma c’è quell’atmosfera che conosci: gli abbracci di chi non vedi da un anno, le magliette sudate, le prime birre ghiacciate che ti si appannano tra le dita. I colori sono ovunque, e tra tutti, spiccano quelle magliette claret & blue del West Ham. Ancora un mistero, per ora.

Poi salgono sul palco i Grade2, e con loro arriva la confidenza. Il pubblico risponde con calore, loro ricambiano con uno show solido, familiare. Non è la serata della vita, ma c’è qualcosa che scalda, che tiene. E mentre il sole scende, arrivano i Codefendants. Impossibili da incasellare: punk, rap, new wave, contaminazioni ovunque. Spiazzano, incuriosiscono, forse dividono. Confesso: nemmeno io li ho capiti del tutto. Ma qualcosa di loro resta, come quei sogni confusi che ti svegliano la mattina. Poi, senza preavviso, arriva la scossa. Madball.

È hardcore allo stato puro, un’onda che travolge e non ti lascia il tempo di pensare. Puliti, potenti, precisi. È così che si sta sul palco. Nessun fronzolo, solo cuore, rabbia, e verità. Giovani (e non solo) musicisti: prendere appunti, grazie. E infine, i Cockney Rejects. Ecco svelato il mistero del West Ham, loro non sono solo gli autori di “I’m forever blowing bubbles”, inno della squadra di calcio inglese, sono l’anima di quella tifoseria punk, nati nell’East London, portatori sani di oi! e di storie di strada. Non saranno più giovani, ma su quel palco brillano ancora. E il pubblico lo sa, lo sente, lo vive.

BAYFEST 2025: Turbonegro

Il secondo giorno è una festa piena, intensa, totale.

Entro mentre suonano i Jaguero, che convincono e lasciano il segno. Poi i The Last Gang, californiani, affilati, con quell’impronta Fat Wreck che è sempre una garanzia. Non sbagliano una nota, e il pubblico li premia. Il Beky Bay è quasi pieno, la sabbia è un mosaico di scarpe, piedi nudi e birre perse.

C’è un’energia diversa: facce nuove, stili diversi, trucco, glitter, loghi ovunque. Sono arrivati i fan dei Turbonegro, e si sentono. Ma prima, un’altra sorpresa: The Drowns.

Da Seattle, con un’anima punk ma uno spirito rock’n’roll che conquista. Freschi, autentici, veri. Di quelli che vuoi risentire presto. E infatti, torneranno. Segnatevelo. Poi, l’attesa.

Quando i Turbonegro salgono sul palco, il festival cambia pelle.

Sono fuori dagli schemi classici del BayFest, ma funzionano. Giocano, coinvolgono, si divertono e ci fanno divertire. È un piccolo azzardo, ma il risultato è chiaro: ci stanno dentro, alla grande.

E infine, l’apice. I Refused. C’è una malinconia sospesa nell’aria, come quando capisci che una cosa bella sta per finire. Questo è il loro ultimo concerto in Italia. E lo onorano in ogni istante: luci, sudore, salti, volumi finalmente alti, un patto silenzioso tra palco e pubblico.

Quando parte “New noise”, l’intero Beky Bay esplode. È catarsi. È celebrazione. È addio e gratitudine. E noi lì, nel mezzo, a vivere uno dei concerti più intensi visti in dieci anni di festival. Altro che “niente nomi grossi”.

La terza giornata è quella del Pool Party, al Mapo Club, non molto distante dal Beky Bay.

Personalmente, resta il mio punto debole. Spazio ridotto, caldo soffocante, poca libertà di movimento. Ma le band ci mettono tutto: i Wel, giovani e frizzanti, e i Gob, piacevole punk-rock, noti soprattutto per essere il progetto parallelo di Tom Thacker, chitarrista dei Sum 41.

Cosa resta di questo BayFest 2025?

I sorrisi, le birre rovesciate, i piedi sporchi di sabbia, gli occhi lucidi dopo un assolo.

Resta la sensazione che questo festival, anche senza i grandi nomi, funziona perché ha un’anima. E l’anima non la trovi in un cartellone. La trovi in chi ci torna ogni anno, nelle amicizie che nascono sotto palco, negli abbracci con chi vedi solo una volta all’anno.

La trovi in te stesso, quando il sole cala, e ti rendi conto che stai bene. Che sei al tuo posto.

Il BayFest è questo. È casa, anche se casa tua è lontana. È famiglia, anche se non conosci nessuno. È una promessa che ogni agosto si rinnova. E sì, torneremo.

Perché alla fine, non ci servono sempre i grandi nomi.

Ci basta sapere che saremo lì, di nuovo, insieme.

Testo di Piero Di Battista