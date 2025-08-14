LORNA SHORE – guarda il video del nuovo singolo “Prison Of Flesh”

Esce oggi il nuovo singolo dei LORNA SHORE, “Prison Of Flesh”. La canzone è una delle più pesanti mai scritte dalla band metal, alimentata dai sentimenti del cantante/liricista Will Ramos riguardo alla storia della sua famiglia con la demenza e l’impegno che questa comporta per la persona stessa e per coloro che la circondano. Il video (estremo) del brano è diretto da David Brodsky (My Good Eye: Music Visuals):

Il commento di Ramos:

“Questa canzone è esattamente ciò che immagino molte persone si aspettassero da noi. Abbiamo preso tutto il materiale più pesante che avevamo per creare questa canzone incredibilmente cupa e violenta. Personalmente credo che il breakdown posto alla fine sia uno dei miei preferiti e uno dei migliori che abbiamo mai scritto e non vedo l’ora di vedere come la gente si comporterà con questo brano.

Il testo di questa canzone riguarda la mia famiglia e la nostra storia legata alla demenza. L’idea che il mondo stia cadendo a pezzi e la paura di perdere il contatto con la realtà. ‘Stanno venendo a prendermi’ è il mio modo di personificare i ‘demoni’ o qualcosa che ti fa sentire come se stessi perdendo pezzi di te stesso. Più si avvicinano, più ci si distacca, finché non si è altro che un guscio di paura e illusione”.

“I Feel The Everblack Festering Within Me” è il quinto album della band e il primo dopo tre anni “Pain Remains” del 2022. L’uscita è prevista per il 12 settembre su Century Media Records

Disponibile anche il precedente singolo “Oblivion”. Guarda il video diretto da Dylan Hryciuk di Versa Films: https://youtu.be/DJIPepGa07M

“I Feel The Everblack Festering Within Me” è disponibile in preorder nei seguenti formati: https://lornashore.lnk.to/IFTEFWM-AlbumPR

LORNA SHORE – “I Feel The Everblack Festering Within Me”: https://lornashore.lnk.to/IFTEFWM-AlbumPR

Prison of Flesh

Oblivion

In Darkness

Unbreakable

Glenwood

Lionheart

Death Can Take Me

War Machine

A Nameless Hymn

Forevermore

I LORNA SHORE saranno in Italia per un’unica data il 1 febbraio 2026 presso la Kioene Arena di Padova.