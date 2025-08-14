Red Valley Festival 2025 – Le foto del primo giorno con Max Pezzali e Fedez

Il Red Valley Festival inaugura l’edizione 2025 con una serata animata da nomi noti e nuove promesse della musica italiana.

La serata ha preso avvio con un mix calibrato di generazioni e stili. Hanno aperto il palco artisti come Settembre, fresco vincitore della categoria “Nuove proposte” al Festival di Sanremo 2025, insieme a Sarah Toscano, voce emergente che ha già catturato attenzione negli ultimi mesi.



Il pubblico ha poi accolto Rocco Hunt, artista le cui canzoni mostrano radici nel territorio urbano, unite a temi che risuonano su scala nazionale. Subito dopo, sono saliti sul palco Il Pagante, che portano brani dal carattere ironico e riconoscibile, spesso legati alla vita quotidiana italiana.

Segue l’ingresso dei Fast Animals and Slow Kids, band alternativa rock di Perugia. La loro presenza racconta una traiettoria ormai consolidata: nati nel 2008, hanno costruito una discografia che spazia dal rock più ruvido all’indie pop, passando per sonorità più accessibili, come testimonia il loro album più recente, Hotel Esistenza. L’esibizione si inserisce in un percorso di festival e tour estivi che li ha portati a calcare palchi importanti in tutta Italia.



Il programma ha visto poi l’arrivo di Tommy Cash, artista estone dall’identità visiva e musicale fuori dagli schemi. Con una carriera che spazia fra musica, moda e arte visiva, e reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Espresso Macchiato”, Cash ha debuttato sul palco del Red Valley con un approccio imprevedibile e multisfaccettato.



In uno scenario ricco di artisti, la serata ha poi portato sul palco Fedez, interprete in grado di coniugare testi personali con momenti costruiti ad hoc, come quando ha accolto Francesca Michielin per un’esibizione con “Magnifico” e “Cigno Nero”.

Chiudendo la serata, Max Pezzali ha proposto un repertorio che guarda al passato della musica italiana, facendo leva su brani capaci di toccare una parte generazionale del pubblico con testi che raccontano un’Italia in continuo cambiamento.

Clicca qui per vedere le foto del primo giorno del Red Valley Festival 2025, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Lorenzo Sbarzella