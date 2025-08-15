Joan Thiele, le foto del concerto al Locus Festival

Nel pre-Ferragosto del Locus, la venue accoglie il concerto di Joan Thiele, inserito nella serata che vede sul programma anche La Niña e, a seguire, i dj set di Mace e Acid Arab. Un contesto pensato per mescolare linguaggi: canzone d’autore, pulsazioni elettroniche, derive club. Thiele ci entra con passo sicuro, portando sul palco la traiettoria aperta quest’anno con il suo secondo album, “Joanita”.

La direzione musicale del progetto è chiara: tessiture R&B e soul, accenti jazzistici, un’attenzione alla dinamica che in concerto cerca la misura più che l’effetto. È la stessa chiave che i comunicati e le interviste ufficiali hanno raccontato nei mesi scorsi, sottolineando una visione “cinematografica” del suono e una scrittura che tiene insieme intimità e ritmo.

Il Locus Festival, dal canto suo, ha costruito una serata che incornicia bene la proposta: apertura alle voci femminili della nuova canzone e chiusura affidata ai dj set, in un continuum che guarda alla pista ma non rinuncia alla forma canzone. In questo equilibrio Joan Thiele trova spazio per ribadire il perimetro del proprio lavoro: un pop d’autore che dialoga con l’elettronica e rilegge la tradizione con strumenti attuali, senza ricorrere a sovrastrutture. È la fotografia più fedele del progetto “Joanita” nella sua fase live di mezza estate.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Joan Thiele al Locus Festival, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile