Red Valley Festival 2025 – Le foto del secondo giorno con Sfera Ebbasta e Ghali

Olbia, 14 agosto. La seconda tappa del Red Valley Festival si è aperta nel tardo pomeriggio, con il pubblico già radunato sotto il sole estivo e pronto ad attraversare un viaggio musicale.

Il primo nome internazionale della giornata è stato Morad, rapper spagnolo che negli ultimi anni ha scalato le classifiche europee grazie a un linguaggio diretto e a un mix di influenze che vanno dalla trap al rap di strada, passando per vibrazioni latine. Il suo set ha segnato un ponte ideale tra la scena mediterranea e quella italiana, trovando terreno fertile tra i fan presenti.



Il palco è passato a Ghali, che oltre alla musica ha voluto inserire un momento di dichiarazione politica: durante l’esecuzione di “Casa Mia” sullo schermo è apparsa la frase “Ma quale Gaza tua?” accompagnata da una bandiera palestinese, segno di come il rapper continui a utilizzare la propria visibilità anche come strumento di presa di posizione.



Il compito di chiudere la parte “live” della serata è toccato a Sfera Ebbasta, che ha proposto un set ampio, ricco di brani riconoscibili dal pubblico. La sua figura rimane centrale nella scena trap italiana, e la scaletta della serata lo ha confermato.



Dopo la mezzanotte, le luci del palco hanno lasciato spazio alla consolle di Alan Walker. Il produttore norvegese ha guidato il pubblico verso le prime ore del mattino con una selezione che ha intrecciato le sue hit e passaggi di pura elettronica da festival.

Foto di Lorenzo Sbarzella