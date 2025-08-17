Red Valley Festival 2025 – Le foto dell’ultimo giorno con Salmo

Dopo tre serate caratterizzate da proposte vocali e sonorità diversificate, la quarta e ultima giornata del Red Valley Festival 2025 ha visto alternarsi sul palco principale alcuni nomi della scena rap italiana – Guè, Irama, Salmo e Tedua – a cui si sono aggiunti volti emergenti e figure dal profilo più trasversale.

La serata ha preso avvio con Guè, lanciando un inizio all’insegna della matrice urbana consolidata. A seguire, le performance di Irama, Salmo e Tedua hanno scandito il proseguimento del filone rap, offrendo ciascuno una propria visione musicale, con testi e ritmi che hanno scandito la successione dei live.



Sul palco non sono mancati contributi di artiste con identità più ricercate e originali: Gaia ha portato la sua impronta vocale, mentre Shablo, come dichiarato, si è presentato accompagnato da ospiti.



M¥SS KETA, figura nota per un’estetica e un approccio performativo distintivi, si è affiancata a un ensemble più ristretto composto da Nerissima Serpe, Papa V e Fritu, proponendo un momento probabilmente denso di intenti espressivi.



Il Red Valley Festival si svolge da anni a cavallo di Ferragosto e giunge alla sua decima edizione, confermandosi come spazio centrale per la musica urbana, rap, pop e dance in Sardegna, ospitato all’Olbia Arena.

