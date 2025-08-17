Connect with us

Gallery

Red Valley Festival 2025 – Le foto del terzo giorno con Steve Aoki e Lazza

Published

2 giorni ago

on

Steve Aoki - Foto di Lorenzo Sbarzella

Ferragosto all’Olbia Arena scorre in un’unica traiettoria: rap italiano in primo piano e virata finale sull’elettronica. Per la terza giornata del Red Valley 2025 la timetable ufficiale mette in fila Damianito, Melons, Faneto e Ludwig, quindi Artie 5ive e Tony Boy a spingere il ritmo serale; Tony Effe e Anna aprono la fascia “prime time”, poi Lazza in slot da headliner e, a notte inoltrata, Steve Aoki a chiudere, con Damianito a presidiare gli interludi notturni.

Nella fascia pre-serale entrano in scena Artie 5ive e Tony Boy, due figure che negli ultimi anni hanno consolidato un seguito crescente. Artie 5ive lavora su un rap introspettivo, sempre più riconoscibile nel panorama milanese; Tony Boy si muove invece su coordinate che mescolano liriche personali e aperture melodiche, portando sul palco parte del percorso definito dai suoi ultimi lavori.

Artie Five - Foto di Lorenzo Sbarzella


A ridosso della mezzanotte arrivano Tony Effe e Anna, entrambi in un momento di forte visibilità. Tony Effe ha pubblicato nel 2024 l’album “Icon”, certificato disco di platino, confermando il suo ruolo di riferimento per il rap più diretto e club-oriented.

Anna, classe 2003, si è affermata con una sequenza di singoli che hanno scalato le classifiche, consolidando un profilo di artista capace di parlare a un pubblico trasversale. La sua presenza al Red Valley rientra in un percorso che l’ha portata a calcare i principali festival italiani.

Tony Effe - Foto di Lorenzo Sbarzella


Il cuore della notte è affidato a Lazza, un artista che in questi anni ha consolidato un profilo capace di parlare a pubblici diversi senza smussare troppo gli spigoli del rap. La sua traiettoria recente è nota: “Sirio” ha raggiunto un risultato che ha spostato il suo nome dal recinto di scena a quello del mainstream nazionale.

Dalle due di notte la traiettoria cambia registro: Steve Aoki porta il festival nella dimensione elettronica internazionale. Producer e dj statunitense, da anni presenza fissa nei grandi eventi globali, chiude la terza giornata con un set che sposta l’attenzione dal linguaggio rap al dancefloor.

Steve Aoki - Foto di Lorenzo Sbarzella




Clicca qui per vedere le foto della terza giornata del Red Valley Festival 2025, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Steve Aoki

Foto di Lorenzo Sbarzella

Related Topics:
Continue Reading