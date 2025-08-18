CORONER – annunciato il nuovo album “Dissonance Theory”; ascolta il primo singolo “Renewal”

Dopo più di tre decenni, i thrasher svizzeri CORONER tornano con un nuovo album: “Dissonance Theory”, in uscita il 17 ottobre 2025 in tutto il mondo tramite Century Media Records.

Da oggi è disponibile un primo nuovo singolo intitolato “Renewal”, accompagnato da un video ufficiale diretto da Dariusz Szermanowicz / http://www.g13.film:

Tommy Vetterli, chitarrista, autore e produttore dei Coroner, ha commentato così la nuova musica della band:

“Ho pensato molto a come dovrebbero suonare i Coroner oggi, ma ho capito subito che guardare indietro non ci sarebbe servito. Naturalmente, con il tempo si sviluppa una certa firma come musicista. Quindi, anche se il materiale è nuovo, può sembrare un ponte con le fasi precedenti, semplicemente perché sono io a scriverlo.

Detto questo, non volevamo continuare un’eredità. Volevamo solo creare qualcosa di onesto e radicato nel presente. ‘Renewal’ apre ora il capitolo di quello che è diventato il primo album dei Coroner di cui sono pienamente soddisfatto, dall’inizio alla fine. Lasciamo quindi che sia la musica a parlare per sé”.

“Dissonance Theory” contiene 10 nuove canzoni per 47 minuti, registrate da Tommy Vetterli ai New Sound Studios in Svizzera e mixate/masterizzate da Jens Bogren ai Fascination Street Studios in Svezia (Opeth, Kreator, Amon Amarth, ecc.). L’artwork dell’album è stato creato da Stefan Thanneur.

CORONER – “Dissonance Theory”: https://coronermusic.lnk.to/DissonanceTheory1. Oxymoron (00:58)

2. Consequence (06:15)

3. Sacrificial Lamb (06:02)

4. Crisium Bound (05:29)

5. Symmetry (03:58)

6. The Law (05:00)

7. Transparent Eye (05:16)

8. Trinity (05:41)

9. Renewal (05:21)

10. Prolonging (03:13)

L’album sarà pubblicato nei formati Ltd. 2CD Mediabook (con booklet esteso e il leggendario “Death Cult” demo di quattro brani del 1986, con la partecipazione di Tom G. Warrior [Triptykon, Celtic Frost, Hellhammer]), Standard CD Jewelcase, Digital Album e nelle seguenti varianti in vinile:

– 180g Black LP (Unlimited)

– 180g Creamy white-black marbled (Ltd. to 500x copies, available from all French retailers, www.emp.de & www.cede.ch)

– 180g Deep blood red (Ltd. to 300x copies, available from www.cmdistro.de / Bandcamp: https://centurymediashop.bandcamp.com & from Coroner)

– Translucent coke bottle clear (US retailers)

Diusponibile per il preorder: https://coronermusic.lnk.to/DissonanceTheory