BIANCA ATZEI – nella serata di chiusura di Tra Ville e Giardini 2025

Tra ville e giardini 2025, a Villa Badoer di Fratta Polesine, l’evento di chiusura della stagione

La nuova Bianca Atzei versione live estate

Visite guidate alla Badoera, al Museo archeologico e alla Casa Matteotti

Con la fine dell’estate arriva anche l’ultimo appuntamento della rassegna di spettacolo Tra ville e giardini 2025, che si svolgerà come ormai tradizione, nel giardino di Villa Badoer, bene Unesco, proprietà della Provincia di Rovigo, a Fratta Polesine. A chiudere il cartellone 2025, il concerto “Live estate” della cantautrice e interprete Bianca Atzei, programmato per venerdì 22 agosto, alle 21.30. Il biglietto di 10 euro può ancora essere acquistato in prevendita fino alle ore 13 del 21 agosto su www.diyticket.it, mentre per l’acquisto diretto c’è la biglietteria fisica, che apre in loco alle 20 la sera del concerto.

Collegato allo spettacolo sono programmate alcune visite guidate: alle ore 20, al Museo archeologico (nella barchessa della villa) con biglietto di euro 2, su prenotazione allo 0425/668523; al termine dello spettacolo, visita in turno unico a Villa Badoer con biglietto di euro 6; e ancora visita alla Casa museo Matteotti con ulteriore biglietto di 6 euro. Per usufruire di un’agevolazione è possibile prenotare le visite alla villa ed alla casa museo col biglietto unico di euro 10, prenotando al 366/3240619.

La data di Tra ville e giardini è compresa nel tour “Live estate 2025” di Bianca Atzei. La line-up del concerto è così programmata: Bianca Atzei voce; Ronny Aglietti basso; Roberta Raschellà chitarra; Matteo Serafini batteria; Alessia Marcandalli background voice.

Bianca Atzei ha una voce fortemente identitaria, riconoscibile dal graffio potente. La sua produzione (4 album) si caratterizza per il parallelismo col suo percorso personale e perciò suona sempre molto intensa ed autentica. Dopo oltre vent’anni di una carriera che ha toccato i primi posti della classifica e può vantare collaborazioni importanti (Kekko dei Modà in particolare); dopo due partecipazioni a Sanremo e due dischi d’oro, oggi Bianca Atzei (al secolo Veronica Atzei), nata a Milano da genitori sardi, riparte con un nuovo disco, “1987” (2024, Apollo records) e con un nuovo look, quello di palestrata super sexy.

Il titolo dell’album è un chiaro riferimento al suo anno di nascita, come una ripartenza appunto, ma anche alla spensieratezza dell’epoca, alla voglia di estate e di cantare dopo il primo ascolto. Un disco equamente diviso tra la leggerezza che strizza l’occhio agli anni Ottanta ed uno spirito romantico, raffinato ed elegante. Un disco di consapevolezze, che non a caso arriva dopo la maternità. Il singolo “Discoteca” che ha anticipato l’album è un chiaro esempio di brano danzereccio e sbarazzino, con omaggi al pop anni Ottanta ed una buona dose di elettronica, che però non soverchia la vocalità di Bianca che anzi si appropria del ritornello. Un pezzo che si colora appena di nostalgia verso le serate trascorse a ballare lontani da ogni preoccupazione, ma si concentra soprattutto sul periodo che sta vivendo la cantante, ricco di serenità, armonia e radiosità.

Tra ville e giardini è un progetto di Claudio Ronda, promosso ed organizzato dalla Provincia di Rovigo col contributo della Regione del Veneto in ambito RetEventi, col contributo di Fondazione Cariparo e l’organizzazione tecnico-logistica di Ente Rovigo Festival. In partnership con i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Ceneselli, Corbola, Crespino, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, San Bellino.