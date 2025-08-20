Machine Gun Kelly – “Lost Americana” e la via dell’autenticità

C’è un’epoca, nella storia della musica, in cui la credibilità era tutto. Passare da un genere all’altro era un tabù, un peccato che ti segnava. Ma oggi il mondo è cambiato, e l’ibridazione è la regola. Eppure, anche in questo scenario fluido, c’è chi riesce ancora a sorprendere. Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly, è uno di questi. La sua storia, da rapper di strada a rocker con una nuova maturità, è una delle più interessanti degli ultimi anni.

Per molto tempo, MGK è stato il rapper con la cresta, l’icona ribelle che sputava rime veloci e si muoveva con l’arroganza di chi non ha nulla da perdere. Il suo stesso nome, un tributo a un gangster degli anni ’30, era una dichiarazione d’intenti. Ma chi ha avuto la pazienza di guardare oltre la facciata, ha sempre intuito che sotto quella scorza dura batteva un cuore diverso. Un cuore che batteva più a tempo di chitarre distorte e batterie potenti, più vicino ai Blink-182 che a una battle di freestyle.

La svolta di “The Dirt” e Travis Barker

Il vero punto di svolta non è stato un singolo da classifica, ma un film: “The Dirt“, il biopic sui Mötley Crüe. Lì, interpretando Tommy Lee, MGK ha trovato la sua vocazione, come un’illuminazione. Successivamente ha conosciuto Travis Barker, il batterista più influente del punk rock moderno. E da quell’incontro è nata una collaborazione che ha cambiato le carte in tavola.

L’album “Tickets to My Downfall” non è stato solo un successo. È stato il suo manifesto, il modo in cui ha abbracciato il punk rock con una sincerità disarmante, come se fosse un ritorno a casa. Certo, i puristi hanno storto il naso, ma a chi importa? La musica si fa con la pancia, con l’istinto. E il pubblico, che si è riversato in massa ai suoi concerti e ha fatto schizzare in alto le vendite, ha capito che quel cuore batteva al ritmo giusto.

“Lost Americana”: il diario di un viaggio

Ora, con il nuovo album, la storia si sposta ancora. Il 9 agosto 2025 è uscito “Lost Americana”, e MGK, dopo aver fatto il punk, si mette in viaggio in un’America fatta di strade infinite e motel polverosi. Il sound è meno aggressivo e più vicino all’heartland rock, con ballate che sanno di Tom Petty e di tramonti sull’asfalto. È un disco sulla perdita, non solo quella di un’idea di Paese, ma anche una perdita personale, quella di sentirsi estranei a casa propria.

Ed è in questa fragilità che si trova la sua vera forza. L’artista si spoglia delle etichette e si mette a raccontare storie. Il colpo di genio, o il gesto di un’amicizia improbabile, è stato coinvolgere Bob Dylan nel trailer dell’album. È un ponte tra due mondi, tra il pioniere della ribellione e l’artista dell’era dello streaming. Un modo per dire che la musica, quella vera, non ha tempo.

A proposito di tour, la notizia è che MGK tornerà in Italia per una data. Al momento, si sa che il concerto si terrà a Bologna, anche se la data precisa deve ancora essere annunciata. Un motivo in più per ascoltare questo nuovo capitolo e prepararsi al ritorno sul palco di un artista che ha capito che l’autenticità è l’unica moneta che conta davvero.

L’artista e le sue contraddizioni

Se da un lato c’è l’ombra di Dylan, dall’altro c’è la luce dei social. MGK ha usato TikTok come una lavagna, per diffondere clip emotive, challenge e piccole confessioni. È un modo per mescolare marketing e intimità, e per portare la sua musica a un pubblico che magari non ha mai sentito un disco dei Blink-182 o di Bruce Springsteen.

mgk – outlaw overture

In definitiva, Machine Gun Kelly non è un genio, né pretende di esserlo. Ma è un artista che ha avuto il coraggio di cambiare, di seguire i segnali che il destino gli ha messo davanti. Ha smesso di recitare una parte e ha iniziato a raccontare la sua storia, con tutte le sue contraddizioni. E in un’epoca in cui ci viene chiesto di essere sempre perfetti, questo atto di autenticità è probabilmente la cosa più punk che si possa fare. Ascoltando Lost Americana, capisci che non sta cercando di “arrivare” da nessuna parte. È semplicemente in viaggio. E finché il motore regge, noi siamo qui, finestrino abbassato, a seguirlo.

Paolo Pala