I Pendulum sono tornati! Dopo una serie di infuocati concerti in arene e festival nel 2024, la band torna con Inertia, il loro primo album in quindici anni. Il disco, composto da 16 tracce, uscirà il 22 agosto per Mushroom Music. La band ha anche pubblicato il primo estratto dell’album: “Save The Cat”. Ascoltalo QUI.

Crudo, implacabile e senza compromessi, “Save The Cat” mostra la band al massimo della forma. Un vero inno per il genere screamo, il brano nasce da due rotture: una che si è consumata lentamente nel tempo, e un’altra che ha colpito all’improvviso. “È stato scritto in un periodo di dubbio personale e frustrazione” ha raccontato Rob Swire riguardo al singolo. “L’amore era diventato qualcosa per cui non riuscivo più a fidarmi di me stesso.”

Prodotto da Rob Swire e Owen Charles e registrato presso lo studio londinese dei Pendulum, Inertia è un vortice emotivo di 16 tracce, senza dubbio il lavoro più personale della band fino ad oggi. L’album vanta collaborazioni con Bullet For My Valentine, Wargasm, AWOLNATION, Scarlxrd, Joey Valence & Brae e Hybrid Minds. Il progetto ha iniziato a prendere forma nel 2020, quando Rob ha iniziato a cercare una nuova identità per i Pendulum in questa fase della loro carriera.

Partendo dagli EP Elemental (2021) e Anima (2023), che hanno rappresentato la base del loro futuro, la band ha trovato la sua nuova direzione.

“Stavo fondamentalmente testando quanto potevamo spingere il sound dei Pendulum” ammette Rob. “Volevo vedere fin dove potevamo arrivare. Ho sempre considerato i Prodigy come punto di riferimento. Hanno iniziato con rave puro,breakbeat, hardcore, ma poi si sono evoluti. Sono diventati un suono a sé. Non li associ più solo al breakbeat. Sono semplicemente i Prodigy.”

“È il suono dei Pendulum che si ritrovano, e di me che cerco di capire chi sono” dice Rob a proposito del disco. “Le rotture fanno questo, ti spogliano di tutto e ti mostrano chi sei. Sto solo cercando di non diventare quel tipo di persona che ha bisogno di una rottura per fare un disco.”

Famosi per i loro live esplosivi e coinvolgenti, i Pendulum saranno anche protagonisti di una serie di concerti all’aperto nel Regno Unito nell’estate del 2025, tra cui una data imperdibile al Milton Keynes Bowl il 9 agosto.

Tracklist di Inertia:

Driver

Come Alive

Save The Cat

Archangel

Nothing For Free

Cannibal (feat. Wargasm)

Constellations

Halo (feat. Bullet For My Valentine)

Louder Than Words (feat. Hybrid Minds)

Napalm (feat. Joey Valence & Brae)

The Endless Gaze

Guiding Lights (feat. AWOLNATION)

Colourfast

Silent Spinner

Mercy Killing (feat. Scarlxrd)

Cartagena