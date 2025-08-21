LEPROUS – pubblicano la loro personale cover di “Take On Me” degli A-HA

Mentre i LEPROUS continuano a promuovere il loro ottavo album “Melodies Of Atonement”, viene pubblicato un singolo digitale molto speciale di una versione cover di “Take on Me” degli A-HA, registrata durante l’ultimo tour nordamericano della band presso gli studi Musora Media di Abbotsford, in Canada. La registrazione faceva parte di una sfida, in cui i LEPROUS hanno ascoltato la canzone alla cieca e hanno dovuto registrarla sul posto nel giro di poche ore…

Creata durante un episodio della serie “Covers On The Spot” di Musora, “Take On Me (Musora Session)” è disponibile su tutte piattaforme digitali: https://leprousband.lnk.to/TakeOnMe

Guarda il video del brano e il drum playthrough:

“Take on Me” (Covers on the Spot):



Baard Kolstad (Drum play-through):

Il batterista dei LEPROUS, Baard Kolstad, è stato recentemente ospite dell’acclamata piattaforma Drumeo con la rubrica “Leprous Grooves & Fills”, che presenta registrazioni di play-through di varie canzoni dei LEPROUS, consultabili qui:

I LEPROUS saranno in Italia, assieme ai compagni d’etichetta Royal Sorrow, il 7 novembre 2025 presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).