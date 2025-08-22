Electric Callboy, le foto del concerto all’AMA Music Festival 2025

Giovedì 21 agosto 2025, il palco del AMA Music Festival ha ospitato gli Electric Callboy, un’occasione unica per la band tedesca, la loro unica data italiana nell’ambito di un tour che li vede protagonisti in alcuni tra i principali festival europei.

Il loro stile, spesso definito electronicore, è caratterizzato da una fusione tra metalcore e sonorità elettroniche, nel 2024, la collaborazione con i Babymetal ha prodotto il singolo “Ratatata”, capace di superare il milione di stream e visualizzazioni in sole 24 ore, e piazzarsi ai vertici delle tendenze globali.

Un cambiamento importante per la formazione è avvenuto ad aprile 2025, quando il batterista storico David-Karl Friedrich ha lasciato il gruppo dopo tredici anni: per il tour estivo, inclusa questa data all’AMA, il ruolo è stato affidato al turnista Frank Zummo, ex Sum41.

La scelta del AMA Music Festival come palcoscenico per la loro unica apparizione in Italia testimonia il momento particolare della band: una fase di consolidamento dei successi recenti, della rinnovata identità post-name change, e della capacità di presentarsi live in contesti internazionali di rilievo.

Foto di Alessandro De Angelis