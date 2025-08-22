ELECTRIC CALLBOY – pubblicano la cover di “Still Waiting” dei SUM 41

Gli inarrestabili Electric Callboy pubblicano la loro ultima sorpresa: una cover ad alto tasso di energia dell’inno punk-rock degli anni 2000 dei Sum 41 “Still Waiting”! Il brano rimane fedele allo spirito infuocato dell’originale ma con l’inconfondibile energia e il piglio ironico che solo gli Electric Callboy sanno trasmettere.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://electriccallboy.lnk.to/StillWaiting-Single

Segui la premiere del video prodotto e diretto da Schillobros:

La copertina del singolo è stata realizzata da by Matthias Löwenstein (Season Zero)

La release è più di una semplice cover: è una collaborazione da sogno. Con Frank Zummo (batterista dei Sum 41, attualmente impegnato con gli Electric Callboy) dietro la batteria, questo crossover diventa un momento apicale di ogni nei festival.

Il commento della band:

“I Sum 41 ci accompagnano fin dalla nostra giovinezza e Still Waiting è stata una di quelle canzoni con cui siamo cresciuti. Quando Frank Zummo ci ha aiutato nei festival in Australia, abbiamo suonato spontaneamente la canzone dal vivo per la prima volta. Quando è stato chiaro che Frank ci avrebbe accompagnato alla batteria nei festival europei, è nata l’idea di andare in studio con lui e registrare la canzone a modo nostro. È semplicemente pazzesco lavorare con qualcuno la cui band abbiamo celebrato così tanto. Speriamo che festeggiate la canzone quanto noi!”.

Il video di “Still Waiting” è puro sudore e adrenalina, ripreso in diversi festival quest’estate. Una celebrazione dal vivo del legame unico della band con il proprio pubblico.