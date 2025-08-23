CAPO PLAZA E ANNA, le foto del concerto all’AMA Music Festival 2025

In questa nuova giornata dell’AMA Music Festival 2025 Anna e Capo Plaza condividono il palco come co-headliner, insieme ad altri artisti come Marte, Westcross e Michael Perez.

Anna: la “baddie” che ha ridefinito la scena urban italiana

Classe 2003, Anna Pepe emerge come una delle voci più ascoltate della scena urban italiana. Nel 2024 ha pubblicato l’album di debutto Vera Baddie, scritto interamente da lei. L’album si è affermato come una voce significativa dell’empowerment femminile e dell’indipendenza emotiva, conquistando il pubblico con tracce apprezzate per la loro forza comunicativa. Nel 2023, Anna è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia, con record notevoli in termini di streaming, certificazioni e presenza in classifica.

Capo Plaza: dal “ragazzo di 20 anni” all’artista consapevole

Capo Plaza è ormai una figura di riferimento nel rap italiano degli ultimi anni. Nato nel 1998, ha conquistato il pubblico con un flow diretto, testi che evocano la realtà della strada e una presenza scenica intensa.

Foto di Alessandro De Angelis