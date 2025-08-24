BIANCA ATZEI, le foto del concerto a Tra Ville e Giardini 2025

Il 22 agosto 2025, Bianca Atzei ha chiuso in grande stile la rassegna estiva “Tra ville e giardini” sotto le luci suggestive di Villa Badoer, patrimonio UNESCO nel cuore del Polesine. Il concerto “Live estate 2025” ha trasformato il giardino della villa in un’elegante fusione tra musica di qualità e cornice storica.

Ad aprire la serata, le autorità locali – dal vicesindaco Alessandro Baldo all’assessore Cinzia Mantovani – insieme ai rappresentanti della Provincia, della Regione e della Fondazione Cariparo, che hanno celebrato la rassegna come modello di collaborazione culturale e impegno sociale.

Con la sua voce roca, graffiante e autentica, Bianca Atzei ha regalato un viaggio sonoro affascinante. La performance ha spaziato da un brano dal suo ultimo album 1987 (“Le canzoni di Vasco”) fino a una serie di cover reinterpretate in modalità semi-acustica: da “La cura” di Battiato a “Il mio canto libero” di Battisti, passando per “La donna cannone” di De Gregori e “Il cielo in una stanza” di Paoli. La scaletta, calibrata e coinvolgente, ha mantenuto viva l’attenzione della platea.

Anche l’approccio alla scena di Atzei ha comunicato maturità: più sobria, radicata nella vita reale (forse influenzata dalla nuova fase di vita come madre), eppure sempre calorosa, ha trascorso buon tempo alla fine con i fan per autografi, selfie e selfie. Il bis con “Risparmio un sogno”, accompagnato dalle luci dei telefoni, ha suggellato il momento in un’atmosfera intima e vibrante.

In sintesi, il concerto del 22 agosto non è stato solo la chiusura di una stagione musicale, ma un’esperienza condivisa: una testimonianza che la musica può illuminare luoghi, emozioni e persone, rendendo Villa Badoer ancor più viva e memorabile.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Bianca Atzei a Tra Ville e Giardini, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Enrico Dal Boni