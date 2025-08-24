The Prodigy all’AMA music festival: il caos che non muore mai

Romano d’Ezzelino, 24 agosto 2025. Ieri sera, l’AMA Music Festival ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi. Prima che l’uragano sonoro dei The Prodigy travolgesse il pubblico, il palco di Villa Negri ha vibrato con l’energia di altri grandi nomi. Nina Kraviz e Samuel hanno avuto il compito di scaldare la folla, e lo hanno fatto alla perfezione. I loro set, solidi e professionali, hanno trasformato l’attesa in una preparazione al delirio, con il pubblico che rispondeva a ogni beat. Si vedevano fan di vecchia data con le loro magliette storiche mescolati a nuove generazioni, tutti in attesa dell’evento principale. Poi sono arrivate le prime note di “Voodoo People”.

Non c’è stato bisogno di presentazioni. Il pubblico si è trasformato in un’unica, gigantesca onda di corpi in movimento. Le luci stroboscopiche tagliavano l’oscurità come lame affilate, mentre il suono massiccio e distorto dei sintetizzatori faceva tremare il terreno.

Un flusso ininterrotto di adrenalina che non ha concesso un attimo di tregua. I classici che tutti conoscono, come “Firestarter” , “Breathe” e “Smack My Bitch Up”, sono stati accolti con un boato, scatenando un’orgia sonora che ha fatto vibrare le ossa. Il loro sound, una miscela esplosiva di elettronica e punk, si è dimostrato ancora fresco, incazzato, dimostrando che, dopo decenni, la loro attitudine rimane inalterata. Non è stata una banale operazione nostalgia, ma una dimostrazione di forza brutale e contemporanea. La band ha suonato ogni brano con una furia e una precisione che hanno tolto il fiato, alimentando il pogo e i canti a squarciagola del pubblico, che ha risposto con la stessa energia.

Maxim, con la sua presenza scenica magnetica e la voce cavernosa, ha guidato il caos con carisma e rabbia, trasformando il palco in un territorio di pura energia. Accanto a lui, Liam Howlett, l’architetto del sound, ha manipolato macchine e sintetizzatori con una precisione chirurgica. L’assenza del compianto Keith Flint si è sentita, ma la sua ombra ha aleggiato su ogni nota, rendendo la sua presenza quasi palpabile. Era come se lo spirito del loro carismatico frontman fosse ancora lì, a ballare con la folla, a incitarla a spingere al massimo. L’interazione tra i membri della band e il pubblico è stata una connessione profonda e istintiva, un’unione di intenti che ha trasformato il concerto in qualcosa di più di una semplice esibizione.

Quando l’ultima nota è svanita, lasciando l’aria ancora carica di elettricità, la folla era stremata, sudata, ma anche soddisfatta e con un sorriso stampato in faccia. Era chiaro a tutti che non avevano solo assistito a un concerto, ma avevano condiviso un’esperienza catartica che aveva dato un suono alla rabbia e alla liberazione. I The Prodigy non sono tornati. Non se ne sono mai andati. E, ieri sera, lo hanno dimostrato a un pubblico che non dimenticherà facilmente l’impatto dirompente che li ha travolti.

Paolo Pala