STEVE HACKETT – sette concerti in Italia ad inizio settembre

Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese a grande richiesta di pubblico per altri sette concerti a settembre 2025. Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.

Hackett si esibirà il 2 settembre a MILANO, Teatro Arcimboldi; il 3 settembre a VICENZA, Piazza dei Signori; il 5 settembre a MACERATA, Sferisterio; il 6 settembre a ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica; il 7 settembre a NAPOLI, Palapartenope; il 9 settembre a PALERMO, Teatro Verdura; il 10 settembre ad AGRIGENTO, Palacongressi.

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone al link https://www.ticketone.it/artist/steve-hackett/ esclusa la data di Agrigento su Ticketzeta al link https://www.ticketzeta.com/biglietti/steve-hackett-10-settembre-2025-palacongressi-concordia-agrigento-326.html Tutti gli show sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited.

L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band.

Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Da sempre i fan hanno chiesto di poter ascoltare di nuovo dal vivo più tracce dall’album “The Lamb lies Down On Broadway”. Quale modo migliore per celebrare mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights insieme ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats?

