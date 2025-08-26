LATIN MAFIA – una data a novembre ai Magazzini Generali di Milano

I Latin Mafia arrivano in Italia lunedì 24 novembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

Trio composto dai gemelli Milton ed Emilio e dal loro fratello maggiore Mike de la Rosa, hanno ottenuto un successo senza precedenti in Messico come gruppo indipendente.

Con solo pochi singoli caricati su Spotify, Latin Mafia ha raggiunto un enorme riconoscimento. Da allora, hanno accumulato oltre 7,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify con le loro canzoni di successo che abbracciano generi come R&B, reggaeton, trap, indie, pop, afrobeat, EDM e altro ancora. Attualmente sono sotto contratto con la Rimas Entertainment, l’etichetta discografica di superstar come Bad Bunny, Eladio Carrión e Arcángel. Latin Mafia ha conquistato il pubblico globale con successi come “Patadas de Ahogado”, “Flores”, ‘Julietota’, “Se Fue la Luz” e “No Digas Nada”. Nell’ottobre 2024 hanno presentato il loro primo album TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, un lavoro che segna una pietra miliare nella loro carriera musicale, distinguendosi non solo per la sua musicalità, ma anche per il modo in cui le canzoni si intrecciano in un verso continuo, creando una narrazione che scorre senza interruzioni. Tra le canzoni più significative dell’album ci sono “Siento que merezco más”, “Me estoy cayendo”, ‘Ven’ e “Tengo mucho ruido”, solo per citarne alcune. Questo lavoro è stato inserito nelle liste dei migliori album dell’anno da prestigiose riviste come Rolling Stone, Billboard, NPR e FADER, affermandosi come un’opera fondamentale nella musica latina contemporanea. Per il lancio di questo album, Latin Mafia ha offerto uno storico Listening Party gratuito al Palacio de los Deportes, a cui hanno partecipato più di 18.000 persone. Questo evento, senza precedenti in Messico, li ha resi i primi artisti a realizzare qualcosa di tale portata. Nel circuito dei festival musicali, i ragazzi si sono esibiti davanti a folle enormi al Lollapalooza Argentina, al Lollapalooza Chile, al Festival Picnic in Costa Rica, all’Estéreo Picnic in Colombia, all’Empire Music Festival in Guatemala e al Justas Festival a Porto Rico. Ad aprile, Latin Mafia si è esibita per la prima volta negli Stati Uniti al Coachella, ad agosto ha partecipato al Baja Beach Fest in Messico e rappresenterà il Messico al decimo anniversario del festival Camp Flog Gnaw Carnival 2024 organizzato da Tyler, the Creator al Dodger Stadium di Los Angeles.



I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di martedì 26 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di giovedì 28 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.