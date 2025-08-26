OLLY – esce venerdì 29 agosto il nuovo singolo “Questa Domenica”

A una settimana da La Grande Festa, le due date evento sold out all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 e il 4 settembre, Olly annuncia l’uscita di Questa domenica, il nuovo singolo in arrivo venerdì 29 agosto e già disponibile in pre-save.

Questa domenica è scritto da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione. Un sodalizio artistico consolidato quello tra il cantautore e i due musicisti che, infatti, accompagnano Olly nei live e saranno insieme sul palco anche in occasione delle due date all’ippodromo. Il brano rappresenta il naturale proseguimento del viaggio iniziato con Balorda nostalgia e Depresso fortunato ed è una ballad che ricorda il sapore degli anni ‘80, riportato al giorno d’oggi, con la chitarra che tinge il brano di colori nuovi. Questa domenica è un amore che cresce con il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo, è un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole.

Dopo il successo del tour che lo ha visto esibirsi nei principali club con 26 date completamente sold out, il 2 e il 4 settembre Olly tornerà on stage con La Grande Festa, due date evento per coronare questo anno di traguardi con la sua gente. Questi due live vedranno il cantautore esibirsi per la prima volta all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano: la prima data ha registrato il tutto esaurito dei 34.000 biglietti disponibili in appena trenta minuti e anche i biglietti per la seconda serata sono stati subito polverizzati.

Tutti i concerti previsti sono sold out – con 300.000 biglietti venduti – e in autunno Olly sarà protagonista del Tutta Vita Tour 2025–2026, il suo primo tour nei palazzetti sold out, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Il tour conta 20 date completamente sold out. Dopo la doppietta genovese, con i concerti del 4 e 5 ottobre 2025 allo Stadium di Genova, il tour proseguirà l’8 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, il 10 ottobre all’ Unipol Forum di Milano e il 14 e 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Si continuerà il 17 ottobre al Palapartenope di Napoli. Nel 2026, il Tutta Vita Tour ripartirà con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino – all’Inalpi Arena – il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date romane del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio.

Il 2025 ha consacrato Olly tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana. Dopo il debutto sold out al Fabrique di Milano con la leg invernale del “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour” (14 date esaurite nei principali club italiani), Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, brano certificato doppio disco di platino ed in seguito si è esibito con altre 12 date completamente sold out in occasione della seconda tranche del suo tour nei club. Il suo album Tutta vita ha ottenuto quattro dischi di platino. L’album è attualmente al vertice della classifica FIMI/Gfk da 3 settimane, per un totale di 9 settimane in vetta dalla sua pubblicazione e 43 settimane consecutive in top10. Brani come Scarabocchi, Devastante e Per due come noi con Angelina Mango sono entrati stabilmente nella Top20 dei singoli più venduti, consolidando la sua presenza anche nelle radio EarOne.