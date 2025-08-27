DEEZ NUTS – guarda il video di “Miss Me With That”

Dopo aver concluso un tour europeo di successo che ha fatto tappa in importanti festival come Resurrection, Dour e Full Rewind, i DEEZ NUTS pubblicano il video del loro ultimo singolo, “Miss Me With That”, registrato durante quest’ultima serie di spettacoli:

Il commento del cantante JJ Peters:

“Per questo video abbiamo voluto fare un po’ di chiarezza e condividere l’esperienza live e l’atmosfera che si respira quando abbiamo suonato ‘Miss Me With That’ per la prima volta durante il nostro ultimo tour europeo estivo. Potrete venire a vederlo di persona questo novembre/dicembre”.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://DeezNuts.lnk.to/MissMeWithThatEU

Subito dopo l’uscita del loro prossimo album “Saudade”, prevista per il 31 ottobre, la band si imbarcherà in un tour più lungo che non li porterà solo in Europa ma anche negli Emirati e in Asia centrale. Di seguito tutte le date tra cui una in Italia:

Emirates, Central Asia & Southeast Europe:

13.11.25 (AE) Dubai – Oak Bar

14.11.25 (KZ) Astana – Wien Bar

15.11.25 (KZ) Almaty – Asylum

16.11.25 (GE) Tbilisi – Mechanica Bar

17.11.25 (GE) Batum – Loft4

19.11.25 (GR) Athens – Aux Club

RISE OF THE NORTHSTAR

DEEZ NUTS

HALF ME

30.11.25 (BE) Brussels – La Madeleine

01.12.25 (DE) Hamburg – Knust

02.12.25 (DE) Berlin – SO 36

03.12.25 (CZ) Prague – Palac Akropolis

05.12.25 (IT) Milan – Legend Club

06.12.25 (CH) Geneva – PTR/L’Usine

07.12.25 (DE) Munich – Backstage Halle

08.12.25 (DE) Leipzig – Täubchenthal

09.12.25 (DE) Cologne – Club Volta

10.12.25 (LU) Luxembourg – Den Atelier

Disponibili anche i precedenti singoli:

“ICU”: https://www.youtube.com/watch?v=Z9akNpKxLkE

“Kill This Shit”: https://youtu.be/gQo5_Ty4K8w

Tutte le canzoni sono estratte dal loro prossimo album “Saudade”. Il preordine sarà disponibile a breve.

DEEZ NUTS are (left to right):

Matthew Rogers – Guitar

JJ Peters – Vocals

Jesse Labovitz – Drums

Apolinario Correia – Bass

DEEZ NUTS online:

https://www.instagram.com/deeznutsdtd

https://www.facebook.com/deeznutshardcore