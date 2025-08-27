Comunicati stampa
DEEZ NUTS – guarda il video di “Miss Me With That”
Dopo aver concluso un tour europeo di successo che ha fatto tappa in importanti festival come Resurrection, Dour e Full Rewind, i DEEZ NUTS pubblicano il video del loro ultimo singolo, “Miss Me With That”, registrato durante quest’ultima serie di spettacoli:
Il commento del cantante JJ Peters:
“Per questo video abbiamo voluto fare un po’ di chiarezza e condividere l’esperienza live e l’atmosfera che si respira quando abbiamo suonato ‘Miss Me With That’ per la prima volta durante il nostro ultimo tour europeo estivo. Potrete venire a vederlo di persona questo novembre/dicembre”.
Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://DeezNuts.lnk.to/MissMeWithThatEU
Subito dopo l’uscita del loro prossimo album “Saudade”, prevista per il 31 ottobre, la band si imbarcherà in un tour più lungo che non li porterà solo in Europa ma anche negli Emirati e in Asia centrale. Di seguito tutte le date tra cui una in Italia:
Emirates, Central Asia & Southeast Europe:
13.11.25 (AE) Dubai – Oak Bar
14.11.25 (KZ) Astana – Wien Bar
15.11.25 (KZ) Almaty – Asylum
16.11.25 (GE) Tbilisi – Mechanica Bar
17.11.25 (GE) Batum – Loft4
19.11.25 (GR) Athens – Aux Club
RISE OF THE NORTHSTAR
DEEZ NUTS
HALF ME
30.11.25 (BE) Brussels – La Madeleine
01.12.25 (DE) Hamburg – Knust
02.12.25 (DE) Berlin – SO 36
03.12.25 (CZ) Prague – Palac Akropolis
05.12.25 (IT) Milan – Legend Club
06.12.25 (CH) Geneva – PTR/L’Usine
07.12.25 (DE) Munich – Backstage Halle
08.12.25 (DE) Leipzig – Täubchenthal
09.12.25 (DE) Cologne – Club Volta
10.12.25 (LU) Luxembourg – Den Atelier
Disponibili anche i precedenti singoli:
“ICU”: https://www.youtube.com/watch?v=Z9akNpKxLkE
“Kill This Shit”: https://youtu.be/gQo5_Ty4K8w
Tutte le canzoni sono estratte dal loro prossimo album “Saudade”. Il preordine sarà disponibile a breve.
DEEZ NUTS are (left to right):
Matthew Rogers – Guitar
JJ Peters – Vocals
Jesse Labovitz – Drums
Apolinario Correia – Bass
